Can dostunuza özel bir gün

Türkiye’de köpek eğitim merkezi sahibi en genç isim olarak tanınan Rasim Tekin, pandemi nedeniyle tüm kafelerin kapalı olduğu şu günlerde köpeklere özel kafe açtı. Mersin’in Toroslar ilçesinde sekiz yıl önce kurduğu tesiste hem köpek eğitimi hem köpek oteli hizmeti veren Tekin, şimdi yepyeni bir hizmete başladı. 10 dönümlük arazide “köpek kafe”yi hizmete açan eğitmen, dışarıda zaman geçirmenin zorlaştığı bugünlerde köpek sahiplerinin can dostları ile eğlenceli vakit geçirmesi için yola çıktığını söylüyor: “Yıllardır kurduğum hayali ocak ayı itibarıyla gerçekleştirdim. İnsanların köpekleriyle gidecekleri kafeleri biliyoruz ama burası sadece köpeklere yönelik. Bir yandan da pandemi sonrasına hazırlık için hem köpeklere hem sahiplerine eğitimler veriyoruz. Bizim yaptığımız iş, aslında köpek sahibini eğitmek. Onlara nasıl davranmaları gerektiğini gösteriyoruz. Çünkü her birinin karakteri farklı. Pandemiden sonra da köpekleriyle rahatlıkla kafelere gitmelerine, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Şimdilik eğitim alıp, bize bırakıyorlar.”

Biftekten yaş pasta

Köpeklere özel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu kafede, onlar için doğum günü kutlamaları da yapılıyor. Organizasyonlar, 300 ila 3 bin lira arasında değişiyor. Ortalama 10 çeşit yiyecek ve içeceğin yer aldığı menü, veteriner hekimlerle görüşülerek hazırlanmış: “Ankara Üniversitesi’ndeki veteriner hekimlere danışarak yiyeceklerimizi belirliyoruz. Pastalar, kekler, salatalar hazırlıyor ve tam buğday unu kullanıyoruz. Çünkü beyaz un, hayvanlar için en tehlikeli olanı. Yağ kullanmıyoruz. Yumurta köpekler için çok sağlıklı. Brokoli, muz, elma, bal kabağı, havuç sıklıkla kullandığımız sebze ve meyvelerden. Kafemizde can dostlarımızın doğum günlerini de kutluyoruz. Onlara özel yaş ve kuru pastalarımız var. Bunlar tamamen organik ve köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Biftekten yaş pastamız da var; içinde fıstık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Ki onu da kendimiz hazırlıyoruz. Ton balığı, tavuk veya brokoliden de pastalar yapıyoruz. Eğer istenirse pastanın üzerine köpeklerin fotoğrafını da hazırlayabiliyoruz. Brokoli, havuç, elma, balkabağı suları veriyoruz. Zevkle içiyorlar. Özellikle havuç ve elma suları en çok sevilenlerin başında.”

Rezervasyonları dolu

Açılış yapmalarının üzerinden daha bir ay bile geçmemesine karşın çevre illerden de büyük ilgi gördüklerini söyleyen Tekin, sekiz kişilik ekibiyle hayvanseverlerden de son derece olumlu mesajlar aldıklarını dile getiriyor: “Burada köpekler de sahipleri de doğa ile iç içe güzel vakit geçiriyor. Büyük talep alıyoruz. Önümüzdeki ay için rezervasyonlarımız dolu. Şehir dışından da çok arayan oluyor. Biz sadece ve sadece köpeklere hizmet ediyoruz. Bunun temelinde onları çok seviyor olmamız var. Sadece yiyecek hizmeti değil eğitim ve oyunlarla kalıcı anlar, anılar oluşmasına da destek oluyoruz. Pandemiden sonra herkese hizmet vermeyi planlıyoruz.”