Çantaları başka boyuta taşıdı

Küçük, zarif çantalar özel davetlerde ve gecelerde şık görünüyor belki ama günlük hayatlarımızda büyük çantaların ayrı bir yeri var. Ne de olsa tüm yükümüzü taşıyan onlar. İşte bu yüzden hemen hemen her sezon önemli markaların aksesuar koleksiyonlarda büyük çantalara önemli yer ayrılıyor. Zaman zaman “bavul mu taşıyorsun” gibi esprilere maruz kalsa da XL çantalara bir kez alışanlar, onlardan kolay kolay vazgeçemiyor. Peki, hiç içine sizin bile sığabileceğiniz kadar büyük bir çantanız olsa, nasıl görünürdü diye hayal ettiniz mi?













22 yaşındaki grafik tasarımcısı Virginia Rolle etmiş ve hayal gücünü çok eğlenceli bir Instagram hesabına dönüştürmüş. Kelimenin tam anlamıyla büyük çanta çılgınlığını başka bir boyuta taşıyan Rolle’un 31 bin takipçisi var. Modaya, özellikle de çantalara ilgi duyanlar onun tasarladığı eğlenceli görselleri birbirine yolluyor, hatta çantalarını görsel malzeme olarak kullandığı tasarımcılar bile (örneğin Jacquemus) onun fotoğraflarını kendi hesaplarından paylaşıyor. Gelin, hikâyesinin nasıl başladığını bu hafta sohbet ettiğim tasarımcının kendisinden dinleyin.



“Renkli ve değişik bir çanta görünce dayanamıyorum”



İtalya’nın kuzeyindeki küçük bir kasabada illüstratör olan annesinin çizimleri arasında büyümüş Rolle. Görsellere ve detaylara duyduğu ilginin bu sayede geliştiğini, grafik programları kullanarak fotoğraflarla oynamayı da annesinden öğrendiğini söylüyor; ancak “Büyüdüğüm kasabada yaratıcı bir işte çalışmak isteyenler için pek fırsat yoktu, dört yıl önce ailemin desteğiyle iletişim ve pazarlama okumak için Milano’ya taşındım” diye de ekliyor.













Öğrencilik yıllarında bir grafik tasarımcısının stüdyosunda çalışma şansı bulmuş, orada tanıştığı yaratıcı insanlar sayesinde becerilerini daha da geliştirmiş. Bir yıl önce başlattığı The Big Bag Club projesi kendi deyimiyle onun “kişisel portfolyosu” aslında! “Instagram akışıma göz gezdirirken, Londra Moda Haftası’nda çok büyük bir Gucci çanta takan Paulinha Sampaio’nun fotoğrafını gördüm ve ilk bakışta bunun bir internet şakası olduğunu düşündüm” sözleriyle anlatıyor hikâyesinin başlangıcını ve şöyle devam ediyor: “Fotoğrafın gerçek olduğunu anlayınca, bütün çantalar böyle büyük olsa nasıl görünürlerdi diye düşündüm, böylece kendi sayfam ortaya çıktı.” Tasarımcının, üzerinde oynama yapmayı özellikle sevdiği bir çanta markası ya da modeli yok. “Çeşit yaratmayı seviyorum ama farklı renklere ve şekillere takıntım var. Böyle bir çanta fotoğrafı görünce hemen üzerinde düzenleme yapasım geliyor” diye anlatıyor. En büyük ilham kaynağı ise kendisinin de popüler olmasını sağlayan Instagram!



Çantadan başka olmaz



The Big Bag Club hesabında bugüne kadar en çok beğeni alan paylaşımlar, hep en büyük çantalı fotoğraflar. Örneğin Khaite marka takan, Fransız kreatif direktör Loulou De Saison’un fotoğrafı. Hayatı çantaları dev boyutlarda hayal ederek geçiyor ve en çok beğeniyi de onlar alıyor belki ama şaşırtıcı bir biçimde Virginia’nın günlük hayattaki kişisel favorileri “Constance Hermès, the Boy Chanel ve the Lady Dior” gibi küçük çanta modelleri. “Bu proje, moda dünyasında asla ulaşamayacağımı sandığım insanlarla tanışmamı sağladı” diyen tasarımcı, Fendi, Tory Burch gibi pek çok önemli markadan iş birliği teklifi almış. Şimdilik başlangıç noktasına sadık kalmayı planlıyor ve çantadan başka bir görsel malzemeyle çalışmayı düşünmediğini söylüyor. Onun hazırladığı eğlenceli görselleri yakında önemli markaların reklam kampanyası olarak görürseniz, şaşırmayın.













TOP 3 - Virginia Rolle’un kişisel favorileri



Pembe Marimekko marka çantasıyla Emili Sindlev.Pembe Marimekko marka çantasıyla Emili Sindlev.

Chanel torbasının içindeki Aimee Song.Tavşan şeklindeki Loewe marka çantasıyla Miranda Makaroff.