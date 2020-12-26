Evde konser keyfi

İş Sanat’ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri’nin bu yılki konuğu dünyaca ünlü tenor Murat Karahan olacak. Orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası’nın Karahan’a eşlik edeceği konser, saat 20.30’da İş Sanat sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek

Sertab Erener, yılbaşı akşamı saat 23.00’te yeni nesil dijital etkinlik platformu Sosyo’da sahne alacak. Biletler 30 lira.

Borusan Sanat, karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’te 29 Aralık-3 Ocak tarihleri boyunca her gün saat 19.00’da başlayacak şekilde altı günlük bir radyo programına imza atıyor. Her gün çeşitli sezonlardan en beğenilen konserlerin kayıtlarının sunulacağı program kapsamında yılbaşı akşamı, Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın piyanist Denis Kozhukhin’e eşlik ettiği konser var. Kayıtları, karnaval.com/borusanklasikdinle adresi üzerinden dinlemek mümkün.

Evde partilemek isteyenler içinse, Dedeman Otel’in DJ Tankut Karakurt’la ortak projesi #MüzikleKal var. DJ Tankut Karakurt ve Dedeman’ın Spotify hesaplarından ulaşılabilecek listeden bir şarkıyı aynı etiketle Instagram Story’nizde paylaşmanız halinde Dedeman Palandöken’de 3 gecelik tatil kazanma fırsatı sunuluyor.

Berkay saat 22.00’de JoJo Live üzerinden dijital konser verecek. Tek ve 6 kişilik olmak üzere iki farklı konseptte sunulan konserin biletleri, 45.50 ve 181 lira.

Işın Karaca, yılbaşı akşamı saat 21.30 itibarıyla başlayan “Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu” konseptiyle online konser verecek. Bizim Gazino Fasıl ekibi, Latin müzisyen Ibis Maria, arabesk şarkılarıyla tanınan Zeynep Türköz ve dansçı Arif Saçlı’nın da sahne alacağı gecenin biletleri 125 lira.