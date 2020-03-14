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    14.03.2020 - 04:01 | | GİZEM ÇETİMEN

    Güncel Sanat

    Güncel Sanat
    GİZEM ÇETİMEN

    MUTLAKA GÖRÜN

    Yazar ve şairlere saygı duruşu

    Bozlu Art Project Mongeri Binası, Utku Varlık’ın “Sanrı” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Varlık, sergisindeki eserlerle kendisini yıllardır etkileyen yazar ve şairlere saygı duruşunda bulunuyor. Sergiye gelen ziyaretçiler sanatçının Rilke’nin “Malte Laurisds Brigge’nin Notları” kitabından hareketle Necati Ayden’le yaptıkları kısa filmi de izleyebilecekler. 

    Güncel Sanat

    TAZE AÇILDI

    Çizimlerle 20’nci yüzyıl İstanbul’u

    Uluslararası çizgi dünyasının önemli aktörlerinden M.K.Perker’in “Gece Vardiyası” adlı kişisel sergisi Pilot Galeri’de izleyicilerini bekliyor. Sergi, Perker’in kağıt üzerine mürekkeple yapmış olduğu 30 desenden oluşuyor. Sanatçı çizimleriyle bizleri 20’nci yüzyıl başlarındaki İstanbul’a bir gece yarısı gezmesine davet ediyor.

    Güncel Sanat

    Sergiyi 18 Nisan’a tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

    Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...
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