Güncel Sanat

MUTLAKA GÖRÜN

Yazar ve şairlere saygı duruşu

Bozlu Art Project Mongeri Binası, Utku Varlık’ın “Sanrı” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Varlık, sergisindeki eserlerle kendisini yıllardır etkileyen yazar ve şairlere saygı duruşunda bulunuyor. Sergiye gelen ziyaretçiler sanatçının Rilke’nin “Malte Laurisds Brigge’nin Notları” kitabından hareketle Necati Ayden’le yaptıkları kısa filmi de izleyebilecekler.

TAZE AÇILDI

Çizimlerle 20’nci yüzyıl İstanbul’u

Uluslararası çizgi dünyasının önemli aktörlerinden M.K.Perker’in “Gece Vardiyası” adlı kişisel sergisi Pilot Galeri’de izleyicilerini bekliyor. Sergi, Perker’in kağıt üzerine mürekkeple yapmış olduğu 30 desenden oluşuyor. Sanatçı çizimleriyle bizleri 20’nci yüzyıl başlarındaki İstanbul’a bir gece yarısı gezmesine davet ediyor.

Sergiyi 18 Nisan’a tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.