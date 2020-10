İstanbul’un ilk dijital moda haftası

Bu sezon 15’inci kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul da son zamanlardaki pek çok etkinlik gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildi. Ancak etkinliğin dijital bir moda haftası olarak düzenlenmesi kararı pandemiden çok önce, 2019 yılında alınmış ve MBFWI’nin dijital platformlara taşınmasıyla, Türkiye’yi moda aracılığıyla global ölçekte tanıtma misyonu belirlenmişti. Toplam 37 tasarımcı ve tasarım markasının koleksiyon çekimleri ağustos ayında Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde tamamlandı, 30 defile videosu geçen hafta www.mbfwistanbul.com adresinden yayınlandı.



Fiziksel sınırları ortadan kaldıran etkinliğin en güzel yanlarından biri hiç şüphesiz isteyen tüm modaseverlerin defileleri ve defile aralarında yayınlanan canlı sohbet programlarını izleyebilmesi oldu. Yani bu defa herkes “ön sıra”da oturma ayrıcalığına sahipti. Genel olarak baktığımızda salgın döneminde hazırlanan bu koleksiyonlarda dönemin etkilerini görüyoruz. Yeniden başlamak, öze dönmek, mutluluğu yeniden tanımlamak gibi temalar ön plana çıkıyor. Bu sezon eski kumaşları değerlendiren, daha küçük üretim ekipleriyle çalışan, teknolojiden daha çok faydalanarak karbon ayak izini azaltmaya çalışan tasarımcıların çoğu sürdürülebilirlik kavramına da önem vermiş. İşte etkinlikten öne çıkan bazı detaylar:









İlgi çekici tanıtım filmi



Türk tasarımına destek olurken Türkiye’nin kültürel ve tarihi zenginliklerini de global platformlara taşımayı hedefleyen dijital moda haftası için özel bir tanıtım filmi çekilmişti. Yönetmenliğini Koray Birand’ın yaptığı filmin çekimleri Ani Harabeleri’nden Tuz Gölü’ne, Sultan Sazlığı’ndan Kapadokya’ya, Nemrut Dağı’ndan Topkapı Sarayı’na uzanarak, toplam altı şehirde gerçekleştirildi. Bir haftada 5000 kilometre yolculuk edilerek çekilen filmi etkinliğin internet sitesinden izleyebilirsiniz.



“Sezonsuz” bir sezon



Sezonlardan bağımsız koleksiyonlar hazırlamak moda dünyasının yeni gündemlerinden. MBFWI de sezonsuz bir platforma dönüşerek bu akıma katıldı ve etkinlikte tasarımcıların İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonlarının yanı sıra Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarına da yer verildi.

Moda dünyasında 30 yıl



Türk moda tasarımının tecrübeli isimlerinden Özlem Süer, bu yıl meslek hayatındaki 30’uncu yılını kutluyor. Bu özel yıldönümü, dijital moda haftasında Mercedes-Benz’in desteğiyle güçlendi ve hem tasarımcının 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Özlem Süer” defilesiyle tanıtıldı hem de moda ve tasarıma yaklaşımı, kariyeri boyunca dönüşen heyecanları ve ilham kaynakları bir film projesiyle ölümsüzleştirildi. Süer, 30’uncu tasarım yılını sene boyunca farklı etkinliklerle kutlayacak.



El emeğine saygı



Bu sezon Mehtap Elaidi’nin “öze geri dönüş” temasıyla hazırladığı koleksiyona ÇATOM da (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) dâhil oldu. Türkiye’nin geleneksel sanatlarından oya işine yeni koleksiyonda yer vermek isteyen Elaidi ve ekibi, ÇATOM’un iş sağladığı yetenekli kadınlarla buluşmuş ve koleksiyona özel boncuklu mimoza oyası ile Türkiye’ye özgü çintemani deseninin oyası tasarımlara işlenmiş.









Her şeyiyle sanal defile



“Sürdürülebilirlik konusu henüz materyaller üzerinde daha çok tartışılırken, asıl düşünülmesi gerekenin üretim süreçleri, harcanan iş gücü ve enerji tüketimi olduğunu düşünüyorum” diyen Niyazi Erdoğan, tamamı üç boyutlu olan bir defile sundu ve hatta mimar kimliğini de işin içine katarak sanal defile mekânını bile kendisi tasarladı. Erdoğan, her zamanki gibi rahat siluetlerin ön planda olduğu koleksiyonu için İstanbul’un Tatavla bölgesinden ilham almış.









Genç yetenekler



Her yıl, MBFWI’nin en heyecan verici defilelerinden biri New Gen defilesi oluyor. İstanbul Moda Akademisi’nden mezun olan genç tasarımcıların koleksiyonlarını görme fırsatı bulduğumuz bu defile sayesinde yine birbirinden yetenekli isimlerle tanıştık. Aycan Hakalmaz, Ezgi Yıldırım, Mehmet Demir, Selina Alp, Süreyya Süleymanoğlu ve Tanyeli Erdem’in What If (Farzedelim) teması altında toplanan koleksiyonları özgün ve çarpıcıydı.

Avatar model SUI-D

Sudi Etuz markasına ait SUI-D adlı dijital bir karakter yaratarak 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu bu karakterin ön sunumuyla gösteren Şansım Adalı, avatar modeline özel bir Instagram hesabı da oluşturmuş. sui.daily adlı hesabın şimdiden binden fazla takipçisi var! Bakalım önümüzdeki dijital moda haftalarında SUI-D’ye yeni sanal arkadaşlar katılacak mı...