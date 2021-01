Kadın üreticiden 365 gün açık pazar

Öyle bir platform düşünün ki, tek amacı kadın üreticilere destek olmak. Komisyon yok, kâr amacı gütmüyor, kargo parası almıyor; önce ürün analizi yapıyor sonra o ürünleri maliyetine satıyor. İlla kooperatif olmanız gerekmiyor, bireysel olarak da bu oluşuma katılabiliyorsunuz. Yapacağınız tek şey bir form doldurarak numunelerinizle birlikte kadinureticiden.com’a göndermek. Hayal gibi değil mi? Olmaz böyle şey derken araştırmaya başladım ve Açık Pazar Hareketi ile tanıştım.



Nedir “Açık Pazar Hareketi” diyeceksiniz. Hareketin arkasında iki isim var. Önemli projelerde imzası olan Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Serdar Karaca ve derneğin danışmanlığını yapan Kübra Sultan Yüzüncüyıl. Öyle bir iş yapıyorlar ki, inanın bu toprağa ve insanlarına olan güveni yeniden canlandırıyor, kaybolan umutları tekrar diriltiyorlar.



İnsana dair her şey



Mottoları “İnsana Dair Her Şey”. Karaca eczacı, Yüzüncüyıl akademisyen. Açık Pazar Hareketi’ni birlikte oluşturuyorlar. Malum, salgının ilk zamanları köy pazarları kapatılıyor, iyi ürünler tüketiciyle buluşamıyor. Kovid-19’un etkilerine karşı, üretici kadınları desteklemek geliyor akıllarına. Dünya genelinde her üç kadından biri tarımda çalışıyor. Salgın sürecinde e-ticaret de yaygınlaşıyor. “Küçük ölçekli üretici kadınların ürünlerini komisyon almadan tüketiciyle buluştursak” fikrini hayata geçirmeye karar veriyorlar.



Üretici kadınlara gıda ürünlerini satabilecekleri 365 gün açık bir pazar yeri kurup adına da “kadinureticiden.com” diyorlar. Bunu kâr amacı gütmeden gerçekleştiriyorlar üstelik! Bugün için çeşitli sponsorları var. 100’ün üzerinde üretici kadınla irtibat halindeler. Tokat, Bitlis, Kırşehir, Antalya, Sakarya, Kilis bağlantı kurdukları önde gelen şehirler. Sakarya Kalayık Kadın Kooperatifi de öncü kuruluşlardan.



Sistem nasıl işliyor?



Sistemlerinde ciddi bir ön araştırma süreci mevcut. Ürünleri seçerken titizlikle çalışan bir saha ekipleri var. Çoğunlukla siteleri üzerinden “Bizimle Satış Yapın Formu” ile üretici kadınlarla iletişime geçiyorlar. Gönderilen numuneler önce test ediliyor. Ürünler ederleri ödenerek toplu olarak satın alınıyor. Son aşamada siteye eklenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Komisyon eklenmiyor, ürün maliyetine satılıyor.

Üreten 40 bin kadın



Gelecek planları konusunda şunları söylüyor Kübra Sultan Yüzüncüyıl: “Hedeflerimiz arasında bir okul olmak var aslında. Gıda okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı gibi eğitimler sunmak istiyoruz. 40 bin kadın hedefi koyduk önümüze. Gıda ihtiyaçlarını bizden karşıladığında tüketici bilmeli ki, sürdürülebilir, güvenli bir gıda, geleceğinin teminatı olan üretimi destekliyor. Tohumu, toprağı, emeği görünür kılmak istiyoruz. Bu bağ derinleştikçe gıda israfının da önüne geçeceğimizi düşünüyoruz.”



Destek bekliyorlar



Ömer Serdar Karaca ise kendisine ve bir sonraki nesle güvenli bir gıda geleceği sunmak isteyen her bireyden destek beklediklerine dikkati çekiyor. Karaca, her geçen gün yeni ve farklı ürünleri keşfedip tüketicilere ulaştırdıklarını söylüyor. Açık Pazar Hareketi’nin envanterinde şu an tarhana, erişte, bakliyat çeşitleri, salça, turşu, salamura ürünleri, sirkeler, soslar, kuru meyve ve sebzeler, kuruyemişler, baharatlar, un ve unlu mamuller, fermente ürünler, glutensiz gıdalar ve kahvaltılık çeşitleri öne çıkıyor.



Benzer girişimlerden farkı



Açık Pazar Hareketi’ni benzer girişimlerden farklı kılan özellikleri var: Herhangi bir kooperatife üye olmamış tekil üreticileri de, kooperatifleri de aynı çatı altında buluşturuyor. Tüketiciye güvenli bir online alışveriş imkânı sunuyor. Sağlıklı beslenmenin herkesin hakkı olduğunu savunuyor, kadınları yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal olarak da güçlendirmeyi amaçlıyor. Ömer Serdar Karaca ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl’ın son mesajları şöyle: “Tüm bu alametifarikaya sahip dünyadaki ilk sosyal yardımlaşma projesiyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Biz belki bir ateş yaktık. Omuz verin, destek olun, dayanışmamız sevgiyle çoğalsın.”