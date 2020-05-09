Karantina evini tasarlamanın yolları

Evde hiç olmadığı kadar vakit geçirdiğimiz karantina günlerinde, farklı aktiviteleri aynı mekana sıkıştırmak zorunda kaldık. Birçoğumuz aynı odada çalışıyor, yemek yiyor, spor yapıyor ya da canlı yayına katılıyor. Kısacası eski evimiz gitti, yerine karantina evi geldi. Fakat basit ve pratik çözümlerle karantina evimizi ihtiyaçlarımıza göre kurgulamamız, farklı amaçlara yönelik alanlar yaratmamız mümkün. Bu süreçte online danışmanlık hizmeti de veren iç mimarlara karantina evimizi nasıl daha fonksiyonel bir şekilde tasarlayabileceğimizi sorduk.





Kübra Tuncer Instagram: @studionowus

Günümüzün çoğunu geçirdiğimiz oturma odamızı tasarlarken önemli olan vaktimizi en çok neye ayırdığımız ya da neye ihtiyaç duyduğumuz. Buna uygun olarak geniş alanları farklı işlevler doğrultusunda ayırmak ya da dar alanlarda birden fazla işlevi aynı mobilyalarda birleştirmek hayatımızı kolaylaştıracaktır.











Bireysel alanlar yaratın

Karantina günlerinde vaktinizin çoğunu izleme faaliyetiyle geçiriyorsanız, konforlu bir koltuk ve TV ünitesinin baş köşeyi alacağına şüphe yok. Ufak tefek eşyalarınızı göz önünde tutmak istemiyorsanız depolama bölümlerinin olduğu, aynı zamanda kitaplık olarak da kullanılabilen bir ünite imdadınıza yetişecektir.

Spor yapmak veya resim, müzik vb aktiviteleriniz için yeterli alan yoksa hareketli bir orta sehpa veya koltuk işinizi kolaylaştıracaktır. Geniş salonlarda ise bölücü olarak konsol ya da kitaplık gibi mobilyalar kullanılabilirsiniz.











Gün içinde kabuğunuza çekilebileceğiniz, kitap, gazete okuyabileceğimiz bireysel bir alan kurgulamak özellikle önemli. Rahat bir koltuk odanın doğru seçilmiş bir köşesinde konumlandığında en sevdiğiniz alanlardan biri olacaktır. Bu bazen plaklarınızın yanı başı ya da akşam güneşinin en güzel vurduğu alan olabilir.

Sokağa çıkamadığımız bugünlerde yeşilin huzur verici etkisinden faydalanmak için evde farklı tür ve boyutlarda bitkilerle oturma alanlarınızda farklı bir atmosfer yaratabilirsiniz. Her tarza uyum sağladığı gibi kolay ulaşılabilir ve uygun fiyatlı bir çözüm olan bitkileri, raf düzenlemelerinde, sehpalarda ya da tavandan sarkıtarak kullanabilirsiniz.

Yaşam alanlarımızdaki bir diğer önemli husus ise doğru aydınlatma. Tavan ışığı gibi tek tip aydınlatma her zaman amaca hizmet etmediği gibi odaklanma ya da rahatlama amaçlı aktivitelerde de yetersiz kalır. İhtiyaç alanlarına göre abajur ve lambader kullanabilirsiniz.



Mimar Mine Kavasoğulları Instagram: @mimarintersi

Evde ofis olarak ayıracağınız alanın neresi olduğu çok önemli. Tercihen doğal ışık alan bir alan bulun. Ev ofisinizi ihtiyacınızı gören fakat plaza ruhlu çalışma kabinlerine döndürmemenizi öneririm. Salon gibi evin daha büyük alanlarından birini seperatörle ayırmak da bir seçenek.













Hem ofisiniz hem eviniz

Öncelikle işinizin gerektirdiği ölçülerde bir masaya sahip olmanız dağınıklık oluşmaması için çok önemli. En önemli konulardan biri ise sandalye. Hem ergonomik olmalı hem de güzel görünmeli. Uzun saatler oturmanız gerekiyorsa bel ve boyun sağlığınızı ön plana alıp görselliği geri plana atabilirsiniz.

Ofis alanınıza renk katmak için görebileceğiniz bir duvarda pastel sarı ve pastel turuncu gibi enerji veren renkler kullanabilirsiniz. Konsantrasyon gerektiren bir işiniz varsa koyu mavi veya adaçayı yeşili gibi dingin renkler kullanın.

Güzel bir manzaranız varsa masanızı oraya doğru konumlandırın fakat maalesef genelde masamızı duvara dayamak durumunda kalıyoruz. Bu durumda önerim duvarınızı görsel açıdan sizi memnun edecek tablo gibi öğelerle zenginleştirmek.

Çalışma alanınızın yeterince ışığa sahip olduğundan emin olun. Masanızı günışığını yanlardan alacak şekilde konumlandırın. Eğer pencere önünüzde kalırsa gözünüze çok fazla ışık gelebilir.

Her şeyin masanızın üzerine yığılması verimliliğinizi olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple ihtiyacınızı karşılayacak raf ve depolama alanına sahip olmalısınız. Alan kaybetmemek için çalışma masanızın üzerine doğru inen, duvara monte raflar kullanabilirsiniz.

Yazıcı ve UPS gibi gerekli ancak çok da güzel görünmeyen öğeleri saklayabilecek bir planlama yapın. Ev ofislerinde en sıkıntılı noktalardan biri prizler ve kablo düzenlemeleri. Kabloları organize eden aparatlardan alarak onları arka planda tutmaya çalışın.



Sofralarda buluşmanın özlemiyle

Mehmet Öksüz Instagram: @mehmetioksuz



Paylaşmaya çok inanan biri olarak karantina süreci birlikte geçirdiğimiz vaktin kıymetini bir kez daha gösterdi sanki bize. Bu dönemde, sevdiklerim ve kendim için, tekrar ne zaman buluşacağımızı bilmeden, sofralar kurmaya başladım. Yer sofrasında bir şeyler yemek bana hep samimiyet hissi verir. Bizim evde pek yerde yemek yenmezdi aslında ama bana hep aile olmayı hissettirirdi. Biz de bir sofra yaptık kardeşimle. Bu masaya ayak yapmadık. Balkonun pergolasından aşağıya sarkıttık. Esnek birdeneyim olmasını istedim. Çek yukarı ipleri standart bir yemek masası olsun. Sal aşağıya yer sofrası olsun. Maliyeti çok düşük ama yaşaması çok kıymetli bir mobilya oldu. Biraz jüt halat ip ve birkaç boy tahta... İşte bütün ihtiyacınız bu.







