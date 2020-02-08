08.02.2020 - 07:00 | | Gülden Öktem
Kitaplık
DUVARLARDAN GEÇMEK
Marina Abramovic / Çev: Dila Altındiş Balcı / Everest Yayınları / Fiyatı: 30 lira
Türkiye’deki ilk büyük sergisini SSM’de açan Marina Abramovic’in otobiyografisi Türkçede.Performans sanatının divası çocukluğunu ve sanatını şekillendiren anıları paylaşıyor.
KAŞİF
Katherine Rundell / Çev: Duygu Dalgakıran / Domingo Yayınları / 34 lira
Fred, bir uçak kazasıyla Amazon ormanlarında tek başına mücadele verir. Hem gençler hem yetişkinler için macera dolu bir roman.