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    08.02.2020 - 07:00 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    DUVARLARDAN GEÇMEK

    Marina Abramovic / Çev: Dila Altındiş Balcı / Everest Yayınları / Fiyatı: 30 lira

    Türkiye’deki ilk büyük sergisini SSM’de açan Marina Abramovic’in otobiyografisi Türkçede.Performans sanatının divası çocukluğunu ve sanatını şekillendiren anıları paylaşıyor.

    KAŞİF

    Katherine Rundell / Çev: Duygu Dalgakıran / Domingo Yayınları / 34 lira

    Fred, bir uçak kazasıyla Amazon ormanlarında tek başına mücadele verir. Hem gençler hem yetişkinler için macera dolu bir roman.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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