DUVARLARDAN GEÇMEK



Marina Abramovic / Çev: Dila Altındiş Balcı / Everest Yayınları / Fiyatı: 30 lira



Türkiye’deki ilk büyük sergisini SSM’de açan Marina Abramovic’in otobiyografisi Türkçede.Performans sanatının divası çocukluğunu ve sanatını şekillendiren anıları paylaşıyor.

KAŞİF



Katherine Rundell / Çev: Duygu Dalgakıran / Domingo Yayınları / 34 lira



Fred, bir uçak kazasıyla Amazon ormanlarında tek başına mücadele verir. Hem gençler hem yetişkinler için macera dolu bir roman.