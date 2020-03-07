07.03.2020 - 04:04 | | GÜLDEN ÖKTEM
Kitaplık
GÜLDEN ÖKTEM
21 KEDİDE SANAT TARİHİ
Nia Gould / Çev: Ebru Berrin Alpay / VBKY / 32 lira
Yazar ve illüstratör Nia Gould; sürrealizmden kübizme, abstrakt empresyonizmden eski Mısır sanatına uzanan bir yelpazede, kedi motifleri üzerinden sanatın yol haritasını çıkarıyor. Kitap okuruna, Picasso’nun çizdiği kedilerden Frida’nın resimlerinde bir köşede duran kedilerine bakış atıyor ve sanat tarihine sıcak bir yolculuk vadediyor.
FEMİNİSTLER PEMBE GİYMEZ VE DİĞER YALANLAR
Scarlett Curtis / Çev: İpek Güneş Çıgay / Hep Kitap / 36 lira
Emma Watson, Keira Knightley, Helen Fielding, Gemma Arterton ve daha pek çok ünlü isim, kendi feminist dünyasının kapılarını bu kitaba açıyor. Kitap, her kadının feminizmi anlama hikayesi olduğunu okuruna göstermek istiyor.