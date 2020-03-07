21 KEDİDE SANAT TARİHİ

Nia Gould / Çev: Ebru Berrin Alpay / VBKY / 32 lira

Yazar ve illüstratör Nia Gould; sürrealizmden kübizme, abstrakt empresyonizmden eski Mısır sanatına uzanan bir yelpazede, kedi motifleri üzerinden sanatın yol haritasını çıkarıyor. Kitap okuruna, Picasso’nun çizdiği kedilerden Frida’nın resimlerinde bir köşede duran kedilerine bakış atıyor ve sanat tarihine sıcak bir yolculuk vadediyor.

FEMİNİSTLER PEMBE GİYMEZ VE DİĞER YALANLAR

Scarlett Curtis / Çev: İpek Güneş Çıgay / Hep Kitap / 36 lira

Emma Watson, Keira Knightley, Helen Fielding, Gemma Arterton ve daha pek çok ünlü isim, kendi feminist dünyasının kapılarını bu kitaba açıyor. Kitap, her kadının feminizmi anlama hikayesi olduğunu okuruna göstermek istiyor.