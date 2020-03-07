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    07.03.2020 - 04:04 | | GÜLDEN ÖKTEM

    Kitaplık

    Kitaplık
    GÜLDEN ÖKTEM

    21 KEDİDE SANAT TARİHİ

    Nia Gould / Çev: Ebru Berrin Alpay / VBKY / 32 lira

    Yazar ve illüstratör Nia Gould; sürrealizmden kübizme, abstrakt empresyonizmden eski Mısır sanatına uzanan bir yelpazede, kedi motifleri üzerinden sanatın yol haritasını çıkarıyor. Kitap okuruna, Picasso’nun çizdiği kedilerden Frida’nın resimlerinde bir köşede duran kedilerine bakış atıyor ve sanat tarihine sıcak bir yolculuk vadediyor.

    FEMİNİSTLER PEMBE GİYMEZ VE DİĞER YALANLAR

    Scarlett Curtis / Çev: İpek Güneş Çıgay / Hep Kitap / 36 lira

    Emma Watson, Keira Knightley, Helen Fielding, Gemma Arterton ve daha pek çok ünlü isim, kendi feminist dünyasının kapılarını bu kitaba açıyor. Kitap, her kadının feminizmi anlama hikayesi olduğunu okuruna göstermek istiyor.

    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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