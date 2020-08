Kozmetik patronu ünlüler

Her zaman kusursuz görünüyor, sanki söz konusu makyaj olduğunda kimsenin bilmediği sırları biliyormuş gibi davranıyorlar. Kullandıkları rujun tonundan sevdikleri rimele, güzellik konusundaki favorileri hep merak konusu… Hal böyle olunca, bugüne dek dev kozmetik markalarıyla iş birliği yapan ünlü yıldızlar, kendi isimlerini taşıyan markalar kurmaya başladılar ve buna gösterilen ilgiyi yeni bir kazanç kapısına dönüştürdüler. Hatta birçoğu işi gücü bırakıp kendini bu yeni markalarına adadı desek yeridir! Elbette her birinin piyasaya sunduğu ürünler kendi makyaj stillerini yansıtıyor ve yok satıyor.

Lüks markalar arasına hızlı giriş

Victoria Beckham için, elini attığı her işte başarılı oluyor ya da başarılı olamayacağı işe kalkışmıyor desek yeridir. Şarkıcılıktan sonra kariyerine moda tasarımcısı olarak devam eden Beckham, geçen sonbaharda piyasaya sürdüğü kozmetik koleksiyonunu kısa sürede en lüks markalar arasına sokmayı başardı. İçerikleriyle olduğu kadar şık ambalaj tasarımlarıyla da öne çıkan ürünler, Beckham’a göre her kadının makyaj çantasında bulunması gereken az ama öz parçalardan oluşuyor. En çok satılan ürünler ise dudakları daha dolgun gösteren ten rengi dudak kalemi ve Beckham’ın dumanlı göz makyajını uygulamak isteyenlerin işini kolaylaştıran koyu kahve far paletleri. Bu arada markanın hayvanlar üzerinde test edilmediğini de söylemeden geçmeyelim.











Rihanna ışıltısı isteyenlere

Hayranları “artık yeni albüm istiyoruz” diye yeri göğü inletse de Rihanna’nın moda ve kozmetik koleksiyonları için çalışmayı bırakıp yeniden müziğe ağırlık vereceği yok gibi! Bu ay, 2017’de kurduğu makyaj markası Fenty Beauty’e kardeş olarak cilt bakım ürünlerinin yer aldığı Fenty Skin’i piyasaya süren Rihanna, sosyal medyada ürettiği güzellik içerikleri ve dikkat çekici reklam kampanyalarıyla markalarını zirvede tutmayı başarıyor. Markasının en önemli özelliklerinden biri ise yelpazesinde her ten rengine hitap eden ürünleri barındırıyor oluşu. Aydınlatıcıdan ruja, allıktan fondötene her ürün yüzü daha parlak ve aydınlık göstermek üzere tasarlanmış.

Markası da kendisi gibi neşeli

Asıl işine ara vererek kendini makyaj markasına adayan bir isim de Drew Barrymoore. Ünlü oyuncunun, markası Flower Beuaty için tasarladığı uygun fiyatlı makyaj malzemeleri de kendisi kadar renkli ve neşeli.











Bronz makyajın kraliçesi

2018 yılında kozmetik markası Inglot için 70 parçadan oluşan kapsül makyaj koleksiyonu hazırlayan Jennifer Lopez, bu hafta kendi markası JLo Beauty’nin yakında satışa çıkacağını paylaştığı selfie ile duyurdu. Lopez’in halihazırda değeri 2 milyar dolar ettiği söylenen bir parfüm markası var ve bu markaya neredeyse her geçen gün yeni bir koku ekleniyor. Yani aslında kendisi güzellik piyasasına pek yabancı değil ve hayranlarının ne istediğini iyi biliyor. Yeni koleksiyonu duyururken paylaştığı bronz fotoğrafa bakılırsa, kozmetik markasında da kendisinin güzellik imzası haline gelen bronz pudralara, iddialı rimellere ve dudak parlatıcılarına geniş yer ayıracak ve stilini ilgiyle takip eden kitleyi bir kez daha kalbinden vuracak.











29 dolarlık ruj satarak başladı

Zaten varlıklı bir ailenin içine doğan Kylie Jenner, kurduğu kozmetik imparatorluğuyla servetine servet ekledi ve 29 dolarlık ruj kitleri satarak başladığı ticaret yolculuğunu, Kylie Cosmetics’in çoğunluk hissesini 600 milyon dolara ABD merkezli kozmetik devi Coty’ye satarak zirveye taşıdı. Ancak 23 yaşındaki Jenner, markasıyla bizzat ilgilenmeye ve hemen hemen her ay yeni makyaj ve cilt bakımı ürünleri çıkarmaya devam ediyor. Kylie makyajının alametifarikası ise hiç tartışmasız, kalıcılığını uzun süre koruyan mat rujlar.











Bu hafta satışta

Amerika’da bu perşembe günü, yeni kurduğu kozmetik markası Rare Beauty’yi satışa sunarak bu kervana katılacak isimlerden biri de Selena Gomez oldu. “Gomez” imzalı makyaj malzemeleri, hem Rare Beauty’nin kendi internet sitesinde hem de Sephora mağazalarından alınabilecek. Gomez, şimdiden yaklaşık bir buçuk milyon Instagram takipçisi olan markasının “gerçekçi olmayan kusursuzluk standartlarını yıkacağını” söyleyecek kadar iddialı.