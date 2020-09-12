“Minyatür 2.0” sergisine özel koleksiyon

Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle sergiye özel mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, günlük giyim eşyalarını ve aksesuarları özgün tasarımlara dönüştürdü. Güncel sanatta minyatürü geniş kitlelerle buluşturan sergi projesine dahil olmanın heyecan verici olduğunu ifade eden modacı, minyatürlerin dijital baskı ile yüzde 100 doğal kumaşlara basılıp nakışlandığı koleksiyonun zamansız, sezonsuz, eğlenceli, yenilenmiş, esprili ve bütün olmayı seven parçalardan oluştuğunu söyledi. Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulan koleksiyon, tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor.