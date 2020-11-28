Moda dünyası bebek bekliyor

Modaya ilgi duyuyor ve sosyal medyada süper modelleri, sokak stili ikonlarını ya da blogger’ları takip ediyorsanız, birbiri ardına gelen hamilelik haberlerini kaçırmanız imkânsız. Kısa süre önce doğum yapan Gigi Hadid ve Sophie Turner gibi isimlerin ardından bebek beklediğini duyuranlar arasına Emily Ratajkowski, Elsa Hosk, Karlie Kloss, Emma Roberts ve Chiara Ferragni de katıldı. Her gün kıyafetleri ve aksesuarları milyonlarca insan tarafından merak edilen bu isimler şimdi büyüyen karınlarını ve bu değişikliğe uyum sağlayan stillerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor; ancak yine de çok büyük değişimlerden söz edilemez.











Yeni nesil hamilelik modasının odağında düşük bel jean’ler, vücudu saran elbiseler ve hatta kısa üstler var; yani alışılagelmiş hamilelik kıyafetlerine dair hiçbir şey yok. Kimileri, bu akımın beden olumlama hareketinin bir parçası olduğunu söylüyor kimileri ise bu fotoğrafların, hamilelik dönemini daha fazla kilo alarak geçiren kadınlara kendilerini kötü hissettirdiği görüşünde. Şunu unutmamak gerekiyor ki, hamile olalım ya da olmayalım çoğumuzun vücudu Instagram’daki gerçekçi olmayan ve kusursuzluk fikriyle idealize edilen görüntülerden zaten çok farklı. Kısacası Instagram’da dolaşırken, hamilesiniz diye kişisel stilinizden tamamen vazgeçmek zorunda olmadığınız fikrini cepte tutup kendinizi olduğunuz gibi sevmenin tam zamanı.









Tarihi portrelerle hamilelik modası

15’inci ve 16’ncı yüzyıllara ait kadın portreleri, bize bir zamanlar hamilelik modasının nasıl olduğuna dair ipuçları veriyor. Önceleri hemen hemen her hamile kadın portresinde büyüyen karınlara uyum sağlaması için elbiselerin önüne açılan dantelli paneller ve göbeği saklamak için kullanılan mutfak önlüğü benzeri önlükler dikkatleri çekiyor; 1595’te devreye “Adrienne” adı verilen bir gece elbisesi modeli giriyor. İlk kez Barok dönemde ortaya çıktığı söylenen bu elbise modeliyle tarihte ilk kez kadınlar değişen bedenlerini saklamak yerine, süslü kumaşlar ve vücudu saran formlarla ortaya çıkarmayı tercih etmiş. 1600’lü yıllardaki resimlerde ise hamilelikten sonra da giyilebilecek ve emzirmeyi kolaylaştıracak kısa pelerinli elbiseler ortaya çıkıyor.