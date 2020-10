Mücevher kutusundan Peracas çıktı

Küçük bir kız çocuğuyken babaannesinin mücevher kutusunu karıştırmayı seven Beyza Arman, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde işletme - ekonomi okuyup okul yıllarının bir bölümünü San Francisco ve Paris’te geçirmiş. Mezuniyeti için İstanbul’a döndüğündeyse daha çok Luxury Management dersleri alıp, okulla eş zamanlı stajlar yapmış. Beymen ve Demsa’da satın alma departmanında çalışan Arman şimdi kendi takı markası Peracas’la madalyonun diğer tarafında. Tasarımlarını tercih eden isimler arasındaysa Olivia Palermo, Margherita Missoni, Benedetta Porcaroli, Carolina Santo Domingo, Mathile Ollivier, Jessica Kahawaty ve Hadise gibi ünlü isimler bulunuyor. Biz de genç tasarımcı ile Peracas’ın hikayesini konuştuk.









Beyza Arman markasının yolculuğunu “Takıya merakım küçük yaştan itibaren vardı. Babaanneme her gidişimde onun mücevher kutusunu karıştırmak isterdim. Aile yadigarı küpe ve yüzüklerin hikayelerini dinlemeyi ne kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Milano seyahatimde işçiliğini beğendiğim bir atölye buldum ve kendime birkaç parça takı yaptırdım. Yaptırdığım bu takılar beğenildi. Kendim için severek ürettiğim tasarımları işim haline getirmek istedim ve sonunda Peracas ortaya çıktı. İki sene önce ilk koleksiyonunu çıkarttığım Peracas kısa sürede ilgi gördü ve sektörün önde gelen mağazalarına girmeyi başardı” sözleriyle anlatıyor.



Arman’ın tasarımlarında Yunan mitolojisinin ve beraberindeki hikayelerin etkisi görülüyor: “Boboli Bahçeleri’nden Botticelli’nin tablolarına, rengarenk çiçeklerden sonsuz denizlere... Her modelin bir hikayesi var. Modeller, isimlerini bu hikaye veya karaktere göre alıyor. Babaannemle çok yakındık. Salkım Adile küpelerinin adını ona ithafen koydum. Bana uğur getirdiğine inanıyorum.”



“Üzümün şans getirdiğine inanıyorum”



Tasarımlarında sıklıkla üzüm formunu kullanan Arman bunu “Üzümün şans, bolluk ve bereket getirdiğine inanıyorum. Mitolojide de çok kullanılan, estetik bir figür. Organik formunu, simetrik ve mükemmel olmayışını çok seviyorum” şeklinde açıklıyor. Onun gibi genç yaşta girişimci olmak isteyen kadınlara ise kendi öğrendiği şeyi tavsiye ediyor: “Hayal etmekten vazgeçmemek, hedefleri için azimle çalışmak ve sonuçları görmek için sabretmek.” Arman, ayrıca pandemi döneminde yeni iş birlikleri geliştirerek ev objelerine seramik tabaklarla da giriş yapmış.