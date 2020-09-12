Peki Jüpiter’de kaç yaşındasınız?

Yaşın göreceli bir kavram olduğu fikrine, bir de gezegenler arası perspektifle bakmaya ne dersiniz? ABD merkezli bilim, teknoloji ve sanat müzesi Exploratorium’un gezegenler arasındaki zaman farklılıklarını öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere geliştirdiği internet sitesi, bunun için hem eğlenceli hem de bilimsel bir yol sunuyor: ‘Diğer Gezegenlerdeki Yaşınız’ adlı online hesap makinesi, doğum tarihi bilgisi üzerinden 9 gezegende birbirinden farklı yaşlara sahip olduğunuzu hesaplayan bir platform. Buna göre, örneğin 10 Ocak 1980 doğumlu olan 40 yaşında bir kullanıcı, Merkür’de 168, Mars’ta 21, Jüpiter’de ise 3 yaşında olduğunu öğrenebiliyor. Üstelik, her bir gezegende bir sonraki doğum gününün hangi güne denk geleceğini de görebiliyor.

Peki bunun sebebi ne? Müze, tam da bu konuda merak uyandırarak Güneş Sistemi’ndeki gezegenler arasındaki zaman farkını öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış. Sitede, bu devasa yaş farkının, her gezegenin Güneş etrafında farklı hızla dönmesinden kaynaklandığı temel bilgisinin yanı sıra her bir gezegende bir gün ve bir yılın hangi süreye karşılık geldiği açıklamaları da yer alıyor. Örneğin, Güneş’e en yakın konumda olan Merkür’de bir yıl yaklaşık 87 günden ibaretken, Güneş’e en uzak konumdaki Plüton’da bir yıl yaklaşık 248 yıl anlamına geliyor. Yani, ortalama insan ömrünü temel alırsak Plüton’da bir yaşına asla giremeyeceğimiz ortada.

Bilimsel bilgiyi interaktif ve eğlenceli yollarla sunmasıyla tanınan, San Francisco merkezli Exploratorium Müzesi’nin benzer şekilde diğer gezegenlerdeki ağırlığınızı öğrenmenizi sağlayan bir başka online hesap makinesi daha var. Tabii onun için de yer çekimi, kütle ve ağırlık konularındaki bilginizi tazelemeniz gerekecek.

Diğer gezegenlerdeki yaşınızı öğrenmek için https://www.exploratorium.edu/ronh/age/ adresini ziyaret edebilirsiniz.