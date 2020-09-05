Perdeler açıkhavada açılıyor

KüçükÇiftlik Park Bahçe Tiyatrosu’nda



Başrollerinde Murat Akkoyunlu ve Şevket Çoruh’un olduğu “Bir Baba Hamlet” bugün saat 21.00’de sahnelenecek. Biletler 70 ila 90 lira arasında.

Yarın sahne sırası yönetmenliğini Murat İpek’in üstlendiği “Basit Bir Ev Kazası”nda. Saat 21.00’deki oyunun biletleri 60 ila 80 lira arasında. Perşembe günü izleyicilerle buluşacak “İki Bekar”da Emre Kınay ve Bulet Dereoğlu başrollerde. Saat 21.00’de sahnelenmeye başlayacak oyunun biletleri 90 ila 112 lira arasında.



“Sahnede Yeniden Buluşuyoruz”



Uniq İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde 7-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek “Sahnede Yeniden Buluşuyoruz” etkinliği kapsamında 16 oyun Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak 400 kişi kapasiteli Uniq Açık Hava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. 7 Eylül’de başlayacak etkinlik 30 Eylül’de Tiyatro Martı yapımı olan “Hoşgeldin Boyacı” oyunuyla sonlanacak.



Pazartesi günü saat 20.30’da sahnelenecek “Aziz Nesin Kabare”nin başrolünde Levent Üzümcü yer alıyor. Oyunun biletleri 68 ila 88 lira arasında.

Özgür Erkekli’nin yazıp yönettiği “Übü Hep Übü” oyunu cuma akşamı saat 20.30’da sahnelenecek. Biletler 69 ila 99 lira arasında.