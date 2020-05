Restoranlar için rehber

Yeni normal nasıl olacak, neler yaşanacak?” sorusunu, bugünlerde sıklıkla duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında görüşlerini ve sorunlarını paylaşan Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, restoranların kapanma sürecinin etkileri hakkında dert yanıyordu. Yenice, restoranların açılması gerektiğini belirterek, “Kriterleri belirleyen bir rehber çalışması olsun, biz de kurallara uyalım” diyordu.



Restoran sektörünün eski ağırlığını kazanması, elbette hayli zaman alacak. Yeni koşullara uyum sağlayarak dönüşüme adapte olabilenler, kaynaklarını bu çerçeveye göre uyarlayanlar gelecekte sektörün ana hatlarını da çizmiş olacaklar.



Kovid-19 El Kitabı

Yurt dışında Hong Kong merkezli “Black Sheep Restaurants” grubu bu durumun nasıl üstesinden gelinebileceğine ilişkin bir “Kovid-19 El Kitabı” hazırladı.

Ülkemizde de yiyecek-içecek sektörü zaman kaybetmeden böyle bir uygulama rehberinin oluşturulmasını bekliyor. Yani, her şeyin detaylıca düşünüldüğü, pandemiye karşı koruyucu kurallar bütünü işin uzmanları tarafından bir an önce hayata geçirilmeli. Menüden hijyene her şeyin detaylıca düşünüldüğü örnek rehberin bazı maddelerine göz atalım:



Her 30 dakikada bir el yıkanacak.

El dezenfektanları ve mendilleri kesinlikle her yerde kullanıma sunulacak.



Tüm çalışanlar için yeterli sayıda maske tedarik edilecek ve zorunlu hale getirilecek.



Tüm ortak kullanılan yüzeyler her 30 dakikada bir dezenfekte edilecek.

Misafirler için maskeler zorunlu. Maskelerini unutanlar için girişte yedek maske bulundurulacak.



Temassız termometreler tedarik edilecek. Çalışanların ateş kontrolü, işe geldiklerinde zorunlu olacak ve ateş kontrolleri günlük olarak yapılacak.



Tüm misafirlerin imzalaması gereken bir Sağlık Beyan Formu oluşturulacak.



Karşılama ekibine, müşterilere Sağlık Beyan Formunu neden imzalamaları gerektiğini anlatan bir metin verilecek.



Konuklar formu doldurmayı reddederlerse geri çevirilebilecek.



Fiziksel mesafe kavramı “yeni normal”in bir parçası olacak.



Konukların yemek sırasında maskelerini saklamaları için hijyenik bir seçenek sunulacak.



Masaların arasında en az 2 metre açıklık olacak.



Sırada bekleyen konuklar için fiziksel mesafeyi korumak üzere yere stickerler yerleştirilecek.



Eğitmen şeflerden “MSA BOX”



Türkiye’nin en kapsamlı ve uluslararası düzeyde yiyecek içecek eğitim merkezi olan Mutfak Sanatları Akademisi, “MSA BOX” adı altında paket servise başladı. Elbette evlere paket servisi çok yaygın ve bilinen bir yöntem. Ancak ülkemizde bir eğitim merkezinin uygulaması olarak hayata geçmesi belki de ilk.

Dünyanın en büyük akreditasyon kurumlarının başında gelen City&Guilds, SQA ve Pearson/Ed Excel tarafından onaylı Türkiye’deki tek okul olan MSA’nın ön hazırlığını yaparak, evde son haline getirilecek yemekleri servis etmesi, pandemi dolayısıyla güvenlik kriterini ön planda tutan lezzet severler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.













“Peki, nasıl doğdu bu proje?” diye, MSA yönetici direktörü Sitare Baras’a sordum: “Geçtiğimiz mart ayının ortasında okulumuzun ve restoranımızın faaliyetlerine ara verdik. Ancak özellikle çok bilinen MSA lezzetlerinin karantina sürecinde de evde deneyimlenmesi konusunda müthiş bir talep aldık. Kolları sıvadık ve eğitmen şeflerin uzman ellerinden çıkan harika tatlarla MSA BOX’ı yarattık.”















Sitare Baras, MSA’nın, elbette önemli avantajları bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydediyor: “Eğitmen kadrosu mutfak tarafındaki hijyen ve gıda güvenliği gibi konularda halihazırda eğitimli ve donanımlı. Uluslararası akreditasyon sisteminin bir zorunluluğu ve aynı zamanda MSA prensibi olan Uluslararası HACCP kuralları, okulun mutfak, üretim sisteminde yıllardır uygulanıyor. Bu kadar da değil; okul her yıl yabancı akreditörler tarafından denetleniyor ve profesyonel Hijyen Çözümleri konusunda Diversey ile yıllardır süren sıkı bir iş birlikleri var.”



MSA BOX’da neler var:



Menülere, farklı beslenme ihtiyaçlarına göre raw, vegan, vejetaryen yemekleri de dahil ettiklerini söylüyor Sitare Baras. MSA BOX menüsünde Full Box, Fresh Box ve Daily Box başlığı altında 3 ana kategoride ürün grupları bulunuyor.



Nasıl sipariş veriliyor:



MSA BOX’ın ürünleri 0 (535) 436 10 10 numarasıyla WhatsApp uygulaması üzerinden sipariş verilebiliyor.