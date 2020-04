Saçlarınıza evde bakın

Rutin hayatımızdan uzakta olduğumuz şu dönemde kuaförlerimizin kapısını çalamıyoruz. Ama saçlarımız bakımsız kalsın da istemiyoruz. Fön, düzleştirici veya maşa gibi saçı yıpratan işlemlerden uzak kalarak kendimize özel bakım kürleri oluşturabiliriz. Burada önemli olan doğru saç tipine doğru işlemi yapmak. Schwarzkopf Professional salonlarından The Most Hair Design Studio’nun kurucu ortağı Emrah Demirci, şu dönemde artan stresin saçlarda kuruluk ve cansızlık olarak etkisini gösterdiğini söylüyor: “Özellikle stresin yüksek oranda yaşandığı bu dönemde, saçınızın görünümü stresten etkilenir. Düzenli olarak saç bakımı yaptığınızda, beslenmenize dikkat ettiğinizde ve rutinlerinizi aksatmadığınızda saçlarınız canlılığını kaybetmez. Yine stres, yorgunluk, yetersiz beslenme, kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar, hormonal nedenler, genetik yatkınlık ve saça uygulanan kozmetik ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler gibi çok çeşitli nedenlerle dökülen saç teli sayısı artabilir. Bunun önüne geçebilmek için saç dökülmesini durdurmaya yönelik ürünler kullanılabilir. Saçınızın aşırı yağlanmasında ise az da olsa yağlı beslenmenin etkisi vardır. Saçların dökülme döneminde de yağlanmanın arttığı gözlenir. Yağlanan saçlar için üretilmiş arındırıcı şampuanların kullanılması önemlidir.”

“Her gün yıkamak zarar verir”

Bakım için saç yapımızı bilmemizin önemli olduğunu anlatan Demirci, her gün saç yıkamanın saçların koruyucu tabakasına zarar verdiğine dikkat çekiyor: “Saçınızı her gün yıkamak, onun ihtiyacı olduğu yağı üretememesine neden olur. Bal ve süt karışımı yapıp, saçınıza masaj yaparak uygulayabilir ve daha sonrasında saç yapınıza uygun bir şampuanla yıkayabilirsiniz.”

Yağlı saçlar için çözüm arayanların da ilk dikkat etmesi gereken konunun sık yıkamamak olduğunu da sözlerine ekleyen Demirci, yağlanma probleminin aslında bir saç problemi olduğunu, saçları hafif bir şampuanla yıkadıktan sonra elma sirkesi ve su karışımını durulama suyu olarak kullanmanın da iyi geleceğini vurguluyor.

“Sağlıklı uzamasını isteyenler masaj yapabilir”

İçinde olduğumuz süreçte saç uzatmak isteyenler de olacaktır. Saç uzama hızının saçların sağlık durumu ve uyguladığımız bakımlara bağlı olduğunu unutmamak gerek. Beslenmemize dikkat etmemizin saç uzatmadaki ilk aşama olduğunu söyleyen Emrah Demirci, diğer aşamaları ise şöyle sıralıyor: “Saç derinize masaj yapabilir ve kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Saçınıza çok fazla ısı uygulamamalısınız. Kullandığınız ürün, saç tellerinize

ihtiyacı olan nemi ve besini sağlıyorsa saçlarınızı sağlıklı bir şekilde uzatmanız da kolaylaşacaktır. "

Bahar saçlarında eskiye gönderme

Emrah Demirci yeni sezon saç trendlerinde eskiye göndermelerin olduğunu anlatıyor, Yeni Essential Looks koleksiyonundan örnekler veriyor: “Koleksiyonun özgür ruhlara sunduğu trend Punk Spirit. Bu trend isyankar, farklı ve bir o kadar da etkileyici. Geleneksel olan modellerin, tekrar yorumlanarak yepyeni stillere dönüştüğü Refined Traditions trendi, zarif ve soğuk bej tonlarının omuz uzunluğundaki saçlardan aktığı 70’leri yansıtıyor. Let It Bloom trendi de vintage bir görünüm ortaya koyuyor.”

“Ev için ideal modeller; salaş örgü, topuz ve atkuyruğu”

Kendimizi iyi hissetmek adına saçımıza vereceğimiz şekiller de önemli. Düz, dalgalı veya kıvırcık saç tipleri ve boyları da şekil vermemizde etken unsurlardan. Demirci’nin bu konudaki önerisi ise salaş örgü, topuz ve atkuyruğu modelleri. Bakımlı görünen saçların modumuzu yükseltmedeki önemine de değinen Emrah Demirci, “Bakımlı saçlar size iyi gelecektir. Kıvırcık saçlara sahip olanlara, saçları daha çok disiplin eden saç köpüklerini uygulamalarını öneriyorum. Dalgalı ya da düz saça sahip kişiler de saçlarını doğal halinde bırakmalı ve bakımlarını ihmal etmemeli” diyor. Evde saç kesiminden ziyade saç bakımı yapmayı doğru bulduğunu da sözlerine ekleyen Demirci, “Doğru saç bakımını yaparsanız, saç kesiminde ihtiyacınız olan süreyi de ertelersiniz. Kesime ihtiyacı olan saçlarda daha çok düz kesim yönteminin tercih edilmesini önerebilirim” diyerek modelli kesim denemelerinde hüsrana uğramamamız için öneride bulunuyor.