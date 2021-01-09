BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerCumartesi Haberleri Sanal Dedektifler sanat turunda!
    ABONE OL
    09.01.2021 - 07:00 |

    Sanal Dedektifler sanat turunda!

    İstanbul Modern, çocukları dijital platformlarda sanatla buluşturmayı sürdürüyor.

    Sanal Dedektifler sanat turunda!

    Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan 10 sanatçının 10 yapıtını da inceleyecek çocuklar, etkilendikleri sanat çalışmasından yola çıkıp yaptıkları resimleri de müzenin web sitesinde sergileyebilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Göktepe kabri başında anıldı

    Göktepe kabri başında anıldı

    Sıradaki Haber