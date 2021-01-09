Sanal Dedektifler sanat turunda!

Müze, “Sanatçı ve Zamanı” sergisini çocuklara özel hazırlanan Sanal Dedektifler adlı eğitim programıyla gezdiriyor. TAİDER desteğiyle tüm çocuklarla ücretsiz olarak buluşan Sanal Dedektifler; sesli tur, soru ve bilgi kartları ile Sanatçıların İzinde etkinlik videolarından oluşuyor. İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan 10 sanatçının 10 yapıtını da inceleyecek çocuklar, etkilendikleri sanat çalışmasından yola çıkıp yaptıkları resimleri de müzenin web sitesinde sergileyebilecek.