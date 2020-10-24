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    24.10.2020 - 03:01 |

    Sanat ve tasarım dolu bir hafta sonu

    42 Maslak Artspace katında yer alan Artopol Galeri, bu hafta sonu “Collector’s Weekend” etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

    Sanat ve tasarım dolu bir hafta sonu

    Dünyaca ünlü tasarımcılar Arik Levy, Karim Rashid, Sir David Adjaye, Defne Koz, Pearson Llyod, Sebastian Berge, Brad Ascalon, Anette Hinterwith, Noe Duchaufour Lawrence, Harry Allen ve Jaime Hayon tarafından GAIA&GINO markası için özel olarak tasarlanmış ürünlerin yer alacağı etkinlik, Gaye Çevikel ve Artopol Galeri’nin kurucusu Pınar Türker Uygun’un ev sahipliğinde düzenleniyor. Sanat ve tasarım dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler, maksimum 12 kişilik gruplar halinde etkinliğe katılabilir.

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