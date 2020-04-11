Şef lezzetleri şimdi pakette

Dünyanın her yanında kapılarını pandemi geçene kadar kapatmak zorunda kalan pek çok ünlü restoran, özenli menüleriyle evlere servise yöneldi. Bu akıma şef restoranları da uydu. Hele uzmanlar, en doğrusu, bu tür siparişlerin sadece ve sadece, her zaman ilişkide bulunulmuş olan güvenilir işletmelerle yürütülmesi, tanınmayan, bilinmedik yerlere asla ve katiyetle sipariş verilmemesi yönünde uyarılarda bulununca gözler bilinen, tanınan şeflere çevrildi.

Şefler güven veriyor

Araştırmaların gösterdiği bir sonuç var ki, o da tanınmış şeflerin tüketicide öncelikle güven algısını oluşturduğu. Dünyada kapanan pek çok ünlü şef restoranı özenli menüleriyle evlere servise başladı. Şeflerin ev paketlerinde elbette yarattıkları güven kadar lezzet iddiası da tüketiciye cazip geliyor. Bizde de Covid 19 yasaklarıyla restoranlarını kapatan şeflerimiz yavaş yavaş paket servisleriyle üretime dönüyor ve aldıkları olağanüstü tedbirlerle müdavimlerine yanınızdayız mesajını veriyorlar. Şeflerimizin restoranları kapalı da olsa en güvenli şekilde paket bölümlerini açmaları ve eve teslim servislerine başlamaları sektörün geleceği anlamında da büyük önem taşıyor. Bu durum, kapanan restoranların yarattığı ekonomik krize de kısmi bir rahatlama getirecektir eminim.

Ünlü şefler ve kuralları

“Eve Teslim” servisi yapan ünlü şeflerimiz dönüşüm sürecini değerlendirdi ve uyguladıkları kuralları anlattılar:

“Olağanüstü kurallar getirmek önemliydi” Cüneyt Asan (Günaydın Et)





Covid 19 salgını öncesinde de tüm şubelerimizde paket servis hizmeti veriliyordu. Virüs çok hızlı ve kolay bir şekilde yayılabildiğinden aldığımız ilk tedbir ve karar paket servisi de dahil restoranlarımızın faaliyetlerini durdurmak oldu. Yaşadığımız süreç olağanüstü bir durum olduğundan olağanüstü yeni kurallar ve hijyen standartları getirmemiz önemliydi. İlk önce bunun hazırlığını yaptık ve Şaşkınbakkal sahildeki kebap restoranımızı paket servis ve gel-al olarak tekrar hizmete açtık. Paket servis olarak menümüzde bulunan birçok ürünü müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Ürünler kesinlikle hazırlanıp saklanmıyor; sipariş geldiğinde kebap veya et şişe geçirilip doğrudan ateşle buluşuyor ve piştikten sonra paket servis ambalajına konulup paketlenip müşteriye ulaştırılıyor.

Çalışanlarımız hijyen kurallarına uygun şekilde maske ve eldiven kullanıyor. Ateşleri rutin olarak ölçülüyor. Soyunma odalarından tutun üniformalarına kadar dezenfektasyon uygulanıyor. Şubemiz şu anda Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile dezenfekte ediliyor. Şu anda açık olan Paket Servis ve Gel-Al Hizmeti Olan Şubelerimiz: Acarkent Günaydın Kebap Restoran, İstinyepark AVM Günaydın Steakhouse, Suadiye Günaydın Steak&Smokehouse, Şaşkınbakkal Günaydın Kebap Restoran, Yenisahra Günaydın Et Tesisi.

“Alışkanlıklar değişebilir”





Cihan Kıpçak (Zula-Batard)

Paket servisine başlama kararını salgın sonrasında verdik. Çok fazla talep geliyordu; hem bunu geri çevirmek istemedik hem de çalışma arkadaşlarımızın devam edebilecekleri bir işleri olması adına bu şekilde planladık. Salgına karşı her türlü tedbirimizi alarak işi başlattık. Standart olarak lokasyonlarda maske, eldiven, yüzey ve el dezenfektanları kullanılıyor ve ateş ölçerle sürekli kontroller yapıyoruz. Kuryeyi ya da misafiri al götür yaparken dahi iç kısma almıyoruz. Ek olarak bir firma ile anlaştık ve çalışma alanlarımızı periyodik olarak dezenfekte ettiriyoruz. Ben ve ortağım Üryan Doğmuş, her gün üretimde birebir bulunuyor ve takibini yapıyoruz. İnsanların güvenini ve sevgisini kazanan yeme içme markalarından biriyiz. Bu dönemde gelen taleplerden bunu daha iyi anladık. Sevenlerimizin daha güvenle tüketebilmesi adına, ısıl işlemden geçen ürünlerden oluşan bir menü hazırladık. İçinde bulunduğumuz durumun insanların yeme içme ve sosyalleşme alışkanlıklarını değiştireceğini düşünüyoruz.

Hazer Amani (FireRoom)





“Serviste mutlaka pişmiş ürünler olacak”

İçişleri Bakanlığı’ndan ilan edilen insanların topluca yemek yediği restoranlar, lokantalar ve kafelerin kapanması konusundaki genelgeden bir hafta önce hem Maslak şubesini hem de Ataşehir’deki ikinci şubeyi çalışanlarımızın sağlığı açısından kapatmıştık. Daha sonra bu genelge yayınlanınca Bebek şubesini de kapattık. Paket servise başlıyoruz ama belli bir şube olarak değil. Armutlu’daki merkez üretimhaneden servis yapılacak. Bu merkezden Bebek ve Etiler civarına gönderime başlayacağız. Ataşehir’den de kendi civarına paket servis yapılacak. Paket servis menüsünde tabakta sunulan ürünler olmayacak. Menümüzdeki otuza yakın ürünün 10-15 tanesi pakette yer alacak. Her zaman dikkat ettiğimiz hijyenin dışında ekstra önlemler alıyoruz. Üretimde çalışacak olan arkadaşlarımızın hepsi zaten maske ve eldivenle çalışıyorlardı, buna ek olarak tulum da giyecekler. İçeri girmeden önce de dezenfektanla spreylenecekler. Bunlar dışında önlem olarak menümüzden soğuk giden ürünleri de çıkartıyoruz. Müşterilerimize servis edilecek ürünler mutlaka pişmiş ürünler olacak.

“Maskesiz, eldivensiz, galoşsuz çalışmıyoruz”





Didem Şenol (Gram Evde)

Covid 19 salgını sonrasında Gram Evde’ye “Buzluğunu ve buzdolabını doldur” ile “Isıt ve ye” diye iki kısım ekledik. Müşterilerimiz lokantalara gelen misafirler gibi ne yediğini önemseyen kişiler. Gıda alışverişi ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlar haricinde evden çıkmadığımız bu dönem bir süre daha devam edecek. Biz de ekip olarak bu dönemde gerek merkezi mutfağımıza ulaşım, gerekse çalışma ortamında gerekli önlemleri alıyoruz. Toplu taşıma kullanmıyoruz. Maskesiz, eldivensiz, galoşsuz çalışmıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Bulunduğumuz ortamı dezenfekte ediyor ve havalandırıyoruz. Çok daha az personelle hazırlıkları tamamlıyoruz. Ürünleri doğru yıkayıp doğru ısıda pişiriyoruz. Müşterilere ulaştırılmasını kendi personelimiz ve kendi arabalarımızla sağlıyoruz.