Sokak hayvanları için Samsun’dan yola çıktılar

Neredeyse bir yıldır pandemi nedeniyle oldukça zorlayıcı bir hayatın içindeyiz. Zorunlu haller dışında evdeyiz. Peki, biz evlerimizden çıkmazken sokak hayvanlarının durumu ne olacak? Neyse ki, beslenmelerinden güvenliklerine düşünen, bunun için çalışan hayvan dostları var. İşte bu iyilik hareketlerinden biri de bir grup doktorun öncülüğünde kurulan United Protection of Animals Foundation (UPA) yani Birleşik Hayvan Koruma Vakfı.

Samsun’da görevli doktor Bozkurt Oğuz Sınar’ın öncülüğünde kurulan UPA, sadece besleyerek koruma olmayacağını savunuyor.

Bu mücadeleye üç yıl önce sahiplendiği Pırıl adlı kedisi sayesinde çıktığını söyleyen Sınar, hayvansever olmanın insanın farkındalığını artırdığını vurguluyor: “Hayatıma kedim Pırıl girmeseydi belki ben de bir süre bu muhteşem duygudan uzak kalacaktım. Pırıl’ın mutluluğunu, huzurunu görünce sokaktaki hayvanlarla ilgili kendimi sorgulamaya başladım. Doktor olmanın verdiği bilinçle de onların sorunlarının çözülmesi için ciddi bir örgütlenme kurulması gerekiyor diyerek UPA için adım attık.”

“Hayvanların kurtuluş savaşı”

Samsun’dan yola çıktıkları için çalışmalarını “hayvanların kurtuluş savaşı” olarak adlandırmayı uygun bulduklarını belirten Sınar, kuruluşta 9 doktor olduklarını ama birkaç hafta önce resmi olarak derneğe dönüşmeleriyle 560 kişilik bir ekibe ulaştıklarını söylüyor: “Bir yıldır çalışmalar yapsak da daha üç hafta önce derneğimizi kurduk. Vakıf olmak için de girişimde bulunduk. Ekibimizin büyük bir kısmı sağlık çalışanı, doktor, iş insanı. Yola çıktığımızda sadece 9 kişiydik. Şimdi 560’a ulaştık. İyilik zinciri çok kuvvetlidir.”

UPA köyleri geliyor

UPA, sokaklarda yaşayan milyonlarca hayvan için UPA Evleri, UPA barınakları ve UPA köyleri kurmayı amaçlıyor. Başkan Sınar, Samsun’da hayata geçirebildikleri projelerin şimdi tüm Türkiye’de olabilmesi için hummalı bir çalışmaya girdiklerini belirtiyor: “Samsun’un dışında Antalya, Çanakkale, İzmir, Bursa, Trabzon ve Muğla’da varız. Elazığ ve Hakkari’de de temsilciliklerimizi açıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenip il, ilçe ve üniversite temsilcileri oluşturacağız.”

Etkinlik alanı olacak

Samsun’daki UPA köyünün Bodrum, İstanbul ve Ankara’da da kurulması için çalışmalara başlamışlar. Dr. Sınar UPA köylerinde sahiplendirme yapacaklarını söylüyor: “Hem hayvanların özgür yaşam alanlarının olduğu hem de ailelerin çocuklarına hayvan sevgisini aşılayabildiği, birlikte vakit geçirebildikleri bir etkinlik alanı olacak. Barınaklar bizim için yakın gözetim yerleri. Sağlık anlamında desteğe ihtiyaç duyan hayvanları barınaklarımızda ağırlıyoruz. UPA Evi ise en az 30 hayvana bakan kişilere verdiğimiz belge ile oluyor. Onlara beslenme ve sağlık kontrolü desteği vererek, hayvanseverlerin sayısının çoğalmasını amaçlıyoruz.”

“İki bin hayvana el uzattık”

Pandeminin UPA’nın çalışmalarına olumsuz bir etkisi olmamış. Sokağa çıkma yasaklarından da muaf olan bu hayvansever ekip, resmiyet kazandığından beri 300 öncesinde ise 2 bine yakın sokak hayvanına el uzatmış. Bu konudaki en büyük destekçileri ise hayvanseverler. Bulundukları bölgede zor durumda olduğunu fark ettikleri hayvanlar için yardım isteyenler sayesinde arama kurtarma araçlarıyla yola çıkan ekip, tek başlarına hayatta kalamayacak o canlıları alıp, barınaklara götürdüklerini ve sağlık kontrollerini yaptıklarını söylüyor.

“Destek görmek önemli”



Derneğe üye olmanın hiçbir ücreti veya koşulu olmadığını söyleyen Dr. Sınar, hayvanların kurtuluş mücadelesine katılma çağrısı yapıyor: “Bu tamamıyla iyilik adına bir girişim. Ama sürecin maddi ve manevi yükleri olduğu gerçek. Bu anlamda destek görmek önemli. İsteyen kurtarma sahalarında bizimle çalışır, isteyen bağış yapabilir, mama alabilir ya da sadece üye olup farkındalık için çalışabilir.” Vakıfla ‘upafoundation’ adlı sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmek mümkün.