Tatlısız bayram mı olur!

Billuriye (Künefehan-Gaziantep)



Malzemeleri:



100 gram doğranmış kadayıf

140 gram çekilmiş Antep fıstığı

250 gram süt kaymağı

120 gram sadeyağ

Şerbeti için:

85 gram şeker

40 mililitre su

Hazırlanışı: Sadeyağın yarısını tepsiye döküp güzelce yayın, 70 gram çekilmiş Antep fıstığını tepsiye yaydığınız sadeyağın üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin. Geriye kalan 70 gram fıstığınızı da doğranmış tel kadayıfınızla üzerine bir miktar da sadeyağ koyarak harmanlayın. Bu harmanın yarısını tepsinize serin, ardından süt kaymağını yüzeye eşit bir şekilde ekleyin. Son olarak da harmanın kalanını kullanarak tepsinizin üstünü kapatın ve pişirmek için ocağınıza alın. Künefeyi kısık ateşte tepsiyi döndürerek 2 dakika pişirin. Buradaki asıl amacımız tepsimizde pişen billuriyenin her bölümünün eşit oranda pişmesini sağlamak ve yanması önlemektir. Elimizde kalan sadeyağı başka bir tepsiye elinizle güzelce yayın. Ardından pişmekte olan billuriyenizi pişmiş tarafı üste gelecek şekilde diğer tepsiye aktarın ve o tepsiyle yine 2 dakika pişirin. Şekeri suyla kaynatın ve elde ettiğiniz şerbeti halihazırda pişmesi sonlanmakta olan billuriyenizin üzerine bir kepçe yardımıyla dökün. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.











Su muhallebisi (Hamov-İstanbul)



Malzemeleri:

1 litre süt

3 su bardağı su

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı buğday nişastası

1 paket vanilya

Gül suyu (servis için)

Pudra şekeri (servis için)



Hazırlanışı: Derin bir tencerede nişasta, un, şeker ve vanilyayı karıştırın. Daha sonra bir yandan karıştırarak süt ve suyu ekleyin. Hazırladığınız karışımı orta ateşe koyun ve kaynayana kadar çırpma teliyle ağır ağır karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayan muhallebinizi servis tepsisine dökün. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına alın ve 1 gece bekletin. Kareler şeklinde kestiğiniz su muhallebilerinin üzerine damak tadınıza uygun olarak pudra şekeri ve gül suyu ekleyerek servis edebilirsiniz.













Ev baklavası (Karaköy Güllüoğlu-İstanbul)

Malzemeleri:



1 kilogram un

3 yumurta

11 gram tuz

Yarım kilogram un (açmak için)

İçi için:



1 kilogram çekilmiş iri ceviz

700 gram sadeyağ

Şerbeti için:

2 kilogram toz şeker

2 kilogram su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: Hamuru sert bir kıvamda yoğurun ve 30 dakika dinlendirdikten sonra 10 kat üst üste un yardımıyla ince bir şekilde açın. Unla açılmasının sebebi daha kıyır kıyır olmasını sağlamaktır. Açılan hamurları tepsiye 10 kat döşedikten sonra iri çekilmiş cevizi serpin. Tekrar 10 kat hamur döşedikten sonra tekrar ceviz serpin. Yine 10 hamur döşedikten sonra, 10 tane yüzlük hamuru atın. Keskin bir bıçakla dilimledikten sonra 550 gram sadeyağımızı ilave ederek dilimlerin arasına girmesini sağlayın. 165 derece civarı 35 dakika pişirin. Önceden hazırlayıp soğutulmuş şerbetinizi fırından çıkan sıcak baklavanıza ilave edin. Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.











Güveçte fırın sütlaç (Gırıkbahçe-Giresun)



Malzemeleri:



1 litre süt

1 su bardağı şeker

Çorba kâsesinin beşte biri kadar haşlanmış pirinç

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

1 kaşık mısır nişastası



Hazırlanışı: Sütünüzü ocağa koyun ve kaynamaya başlayınca içine pirinci ve şekeri ekleyip kaynayana kadar karıştırın. Ayrı bir kapta karıştırdığınız yumurta, vanilya ve nişastalı karışımı kaynayan sütlacınıza boşaltın ve biraz daha kaynayıp hafif koyulaşınca güveç kaplarınıza dökün. Sıcak su konulmuş fırın tepsisine dizip 235 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.











Fıstıklı bayram kurabiyesi (Orkide Pastanesi-Gaziantep)



Malzemeleri



350 gram sadeyağ (Bulma şansınız yoksa su oranı az olduğu için margarin kullanabilirsiniz)

500 gram toz şeker

50 gram pudra şekeri

600 gram boz iç Antep fıstığı (çekilmiş)

400 gram ince irmik

600 gram kurabiyelik un