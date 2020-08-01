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    01.08.2020 - 03:10 | | Zeynep Kakınç

    Tatlısız bayram mı olur!

    Sütlüsünden şerbetlisine en güzel, en lezzetli bayram geleneklerimizden biridir tatlı. Bayramın neşesidir, rengidir, özel sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisidir. Tüm diyetleri bir kenara atarak tatlının tadını çıkarmak ise sanki sadece bayramlara mahsustur. Hele tatlınızı evde kendiniz yapıyorsanız kıymetine paha biçilemez. Bu güzel bayram gününde sizlerle ustalarından tatlı tariflerini paylaşmak istiyorum. Afiyet olsun

    Tatlısız bayram mı olur!
    Zeynep Kakınç

    Billuriye (Künefehan-Gaziantep)

    Malzemeleri:

    100 gram doğranmış kadayıf
    140 gram çekilmiş Antep fıstığı
    250 gram süt kaymağı
    120 gram sadeyağ

    Şerbeti için:

    85 gram şeker
    40 mililitre su

    Hazırlanışı: Sadeyağın yarısını tepsiye döküp güzelce yayın, 70 gram çekilmiş Antep fıstığını tepsiye yaydığınız sadeyağın üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin. Geriye kalan 70 gram fıstığınızı da doğranmış tel kadayıfınızla üzerine bir miktar da sadeyağ koyarak harmanlayın. Bu harmanın yarısını tepsinize serin, ardından süt kaymağını yüzeye eşit bir şekilde ekleyin. Son olarak da harmanın kalanını kullanarak tepsinizin üstünü kapatın ve pişirmek için ocağınıza alın. Künefeyi kısık ateşte tepsiyi döndürerek 2 dakika pişirin. Buradaki asıl amacımız tepsimizde pişen billuriyenin her bölümünün eşit oranda pişmesini sağlamak ve yanması önlemektir. Elimizde kalan sadeyağı başka bir tepsiye elinizle güzelce yayın. Ardından pişmekte olan billuriyenizi pişmiş tarafı üste gelecek şekilde diğer tepsiye aktarın ve o tepsiyle yine 2 dakika pişirin. Şekeri suyla kaynatın ve elde ettiğiniz şerbeti halihazırda pişmesi sonlanmakta olan billuriyenizin üzerine bir kepçe yardımıyla dökün. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

    Tatlısız bayram mı olur




    Su muhallebisi (Hamov-İstanbul)

    Malzemeleri:

    1 litre süt
    3 su bardağı su
    1 su bardağı şeker

    Yarım su bardağı un
    Yarım su bardağı buğday nişastası
    1 paket vanilya
    Gül suyu (servis için)
    Pudra şekeri (servis için)

    Hazırlanışı: Derin bir tencerede nişasta, un, şeker ve vanilyayı karıştırın. Daha sonra bir yandan karıştırarak süt ve suyu ekleyin. Hazırladığınız karışımı orta ateşe koyun ve kaynayana kadar çırpma teliyle ağır ağır karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayan muhallebinizi servis tepsisine dökün. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabına alın ve 1 gece bekletin. Kareler şeklinde kestiğiniz su muhallebilerinin üzerine damak tadınıza uygun olarak pudra şekeri ve gül suyu ekleyerek servis edebilirsiniz.

    Tatlısız bayram mı olur




    Ev baklavası (Karaköy Güllüoğlu-İstanbul)

    Malzemeleri:

    1 kilogram un
    3 yumurta
    11 gram tuz
    Yarım kilogram un (açmak için)

    İçi için:

    1 kilogram çekilmiş iri ceviz
    700 gram sadeyağ

    Şerbeti için:
    2 kilogram toz şeker
    2 kilogram su
    1 tatlı kaşığı limon suyu

    Hazırlanışı: Hamuru sert bir kıvamda yoğurun ve 30 dakika dinlendirdikten sonra 10 kat üst üste un yardımıyla ince bir şekilde açın. Unla açılmasının sebebi daha kıyır kıyır olmasını sağlamaktır. Açılan hamurları tepsiye 10 kat döşedikten sonra iri çekilmiş cevizi serpin. Tekrar 10 kat hamur döşedikten sonra tekrar ceviz serpin. Yine 10 hamur döşedikten sonra, 10 tane yüzlük hamuru atın. Keskin bir bıçakla dilimledikten sonra 550 gram sadeyağımızı ilave ederek dilimlerin arasına girmesini sağlayın. 165 derece civarı 35 dakika pişirin. Önceden hazırlayıp soğutulmuş şerbetinizi fırından çıkan sıcak baklavanıza ilave edin. Dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.

    Tatlısız bayram mı olur




    Güveçte fırın sütlaç (Gırıkbahçe-Giresun)

    Malzemeleri: 

    1 litre süt
    1 su bardağı şeker
    Çorba kâsesinin beşte biri kadar haşlanmış pirinç
    1 adet yumurta sarısı
    1 paket vanilya
    1 kaşık mısır nişastası

    Hazırlanışı: Sütünüzü ocağa koyun ve kaynamaya başlayınca içine pirinci ve şekeri ekleyip kaynayana kadar karıştırın. Ayrı bir kapta karıştırdığınız yumurta, vanilya ve nişastalı karışımı kaynayan sütlacınıza boşaltın ve biraz daha kaynayıp hafif koyulaşınca güveç kaplarınıza dökün. Sıcak su konulmuş fırın tepsisine dizip 235 dereceli fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

    Tatlısız bayram mı olur




    Fıstıklı bayram kurabiyesi (Orkide Pastanesi-Gaziantep)

    Malzemeleri 

    350 gram sadeyağ (Bulma şansınız yoksa su oranı az olduğu için margarin kullanabilirsiniz)
    500 gram toz şeker
    50 gram pudra şekeri
    600 gram boz iç Antep fıstığı (çekilmiş)
    400 gram ince irmik
    600 gram kurabiyelik un

    Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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