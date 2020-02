Yat turizminin önü nasıl açılır?

Yat ve cruise turizminde Akdeniz’in yükselen değeri olma potansiyeline sahip Türkiye’nin hedeflenen başarılara ulaşabilmesi için marina sektörünün önünü açması gerekiyor.



Ülkemizin Karadeniz’de bin 700, Ege’de adalar dışında 2 bin 805, Akdeniz’de bin 577 kilometre kıyı uzunluğu bulunuyor. Oysa Marmara, Ege ve Akdeniz’de marinalar ve barınaklar dâhil yaklaşık 82 bağlama alanına sahibiz. Ancak bu tesisler ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü mevzuat, bürokrasi kadrolarının ve özel sektörün ellerini bağlıyor. Örneğin günümüzde marinalarla ilgili kararları ekseriyetle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veriyor. Ancak an geliyor Maliye, Tarım ve Orman hatta İçişleri bakanlıkları bile devreye giriyor. Hâl böyle olunca sektörde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.



Denizcilik Bakanlığı kurulmalı



Bildiğim kadarıyla yat turizminde ilk üç sırayı Fransa, İspanya ve İtalya alıyor. Son yıllarda Hırvatistan ciddi bir yükseliş sergiliyor. Yunanistan da bu rekabette varlık gösteriyor. Konuyla ilgili güncel bir başka örnek daha vereyim: İspanya’nın bağlama kapasitesi 105 bin iken, Türkiye’de bu sayı 15 bin dolayında. Bu farkın kapanması kısa vadede mümkün değil. Ancak sektörün önü açılır ve bürokratik tıkanıklıklar tek bir kamu otoritesi tarafından çözümlenirse gelecek 20 yıl içinde önemli başarılara imza atabiliriz. Önerim, ülkemizde Denizcilik Bakanlığı kurularak, deniz turizmi, ticareti ve ulaşımı ile ilgili A’dan Z’ye tüm yetkinin o kuruma verilmesi yönünde. Bu görüşüm an itibarıyla ütopya olarak algılanabilir. Ancak öyle olmayıp sahip olduğumuz coğrafyanın ülkemizi yönetenlere verdiği doğal ve çağa uygun bir sorumluluktur.



Söz marinalardan açılmışken belirtmeden geçemeyeceğim. İşletme maliyetleri nedeniyle marina ücretleri tekne sahipleri için ciddi bir sıkıntı kaynağı. Sektör bunun bilincinde lakin ülke şartları ve yüksek giderler de ortada.



Lezzet



Manisa Sanayi Sitesi’nde denizcilerin ihtiyaç duyduğu krom aksam imalatı, branda dikimi veya motor onarımına yönelik çalışan deneyimli ustalar var. Yolu düşecekler için sakin bir mola yeri önereceğim. Mutlu Mahallesi, Çaybaşı mevkisi, Yunus Emre’de bulunan Tarihi Kır Kahvesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Spil Dağı’ndan gelen ırmak kurumamış ise yanı başında demli çay içmenin keyfine doyum olmaz. 552 (224 68 17) no.lu telefonu arayabilirsiniz. Menemen ve tostları tavsiye olunur. Manisa’da başarılı çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kahvenin yakınında bulunan Niobe’nin (Ağlayan Kaya) çevresini temizletip kayaya tekrar su verdirirse turizm adına artı puan alır. Ege’nin şehzadeler diyarını çok severim. Bu nedenle oradan güzel haberler almayı diliyorum.









Balıkçılık



İskandinav Yarımadası’nın batısında bulunan Norveç, 2019 yılında toplam 107.3 milyar kronluk deniz ürünü ihraç etme başarısını gösterdi. Deniz Ürünleri Konseyi’nden edindiğim bilgiye göre, bu tutar yıl boyunca her gün 36 milyon veya dakikada 25 bin öğüne denk geliyor. Geçen yıl özellikle alabalık, somon, uskumru, morina, karides, mezgit ve kral yengeç ihracatında Çin başta olmak üzere Japonya ve Güney Kore de önemli başarılara imza attılar. Kutluyorum. Norveç, gemi yapım sektörümüz açısından son derece önemli. Onlar Türkiye’ye deniz ürünleri ihraç etmeye, gemi sanayicilerimiz de Norveç’e gemi satmaya çalışıyor. Yolu düşeceklere bu güzel ülkede keyifli günler ve neşeli sofralar diliyorum. Gelecek yazım 29 Şubat 2020 Cumartesi günü. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.