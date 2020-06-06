06.06.2020 - 07:00 |
1.2 milyar çocuk eğitim alamıyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada okul çağındaki yaklaşık 1.2 milyar çocuğun yeterli teknolojiye sahip olmadığı için gerekli eğitimi alamadığını duyurdu.
UNICEF’in son raporu, eğitim araçlarına ve teknolojiye erişim konusundaki eşitsizliklerin küresel eğitim krizini derinleştirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu süreçte 127 ülkede kapatılan okulların yüzde 73’ü internet üzerinden eğitim verebiliyor. Ancak birçok çocuk internete erişemediği için bundan mahrum kalıyor. UNICEF Eğitim Birimi Şefi Robert Jenkins, “Kovid-19 salgınından önce de bir eğitim krizi vardı. Şimdi daha da ayrımcı ve giderek derinleşen bir eğitim kriziyle karşı karşıyayız. Okulların kapalı olduğu bu dönemde, çocukların öğrenmeye devam etmek için gereken teknolojiye ve materyale erişimi son derece eşitsiz” dedi.
Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.