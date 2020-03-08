08.03.2020 - 23:48 | | İHA
100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi!
Wuhan’da 100 yaşında bir Çinli, corona virüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.
Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800’den fazla kişinin ölümüne neden olan corona virüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.
Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki Çinli, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
Alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanan hastanın tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.
Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.
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