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11.08.2020 - 14:03 | | DHA

103 yaşında karantinadan çıktı soluğu dövmecide aldı

ABD’de 103 yaşındaki Dorothy Pollack'in koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 aydır kaldığı bakımevinden çıktıktan sonraki ilk işi dövme yaptırmak oldu.

103 yaşında karantinadan çıktı soluğu dövmecide aldı

ABD’nin Michigan eyaletindeki Muskegon ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır  bir bakımevinde karantinada kalan Dorothy Pollack, Temmuz ayında 103 yaşında girdi.

Karantinada kaldığı sürede kendisine ‘ölmeden önce yapılacaklar listesi’ hazırladı. Pollack’in torunu Teresa Zavitz-Jones, “Covid-19 onu aylarca hapsetti. Onu göremiyorduk, nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Duyma konusunda rahatsızlığı olduğu için telefon görüşmeleri de oldukça zordu” dedi. 

‘BAKIMEVİNDEN ÇIKTI, DÖVMECİYE GİTTİ’

Dorothy Pollack, bakımevinden çıktığı gibi dövmeciye gittiğini ifade ederek, “Yıllar önce torunum dövme yaptırmamı istemişti ama yapamamıştım. Aniden dövme yaptırmaya karar verdim. Yaptıracaksam da kurbağa dövmesi yaptıracaktım çünkü kurbağaları seviyorum” dedi.

Pollack’in ölmeden önceki istek listesindeki diğer maddenin ise “Motosikletle gezintiye çıkmak olduğu ve bu isteği de gerçekleştirdiği belirtildi.

103 yaşında karantinadan çıktı soluğu dövmecide aldı

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