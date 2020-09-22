117 yaşındaki kadın, yeni rekorunu kola içerek kutladı

Tanaka, 2019 martında dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Cumartesi günüyse tamı tamına 117 yıl ve 260 gün yaşadıktan sonra 2018'de ölen Nabi Tajima'nın rekorunu kırdı.

Fukuoka kentindeki bir bakımevinde kalan Tanaka, yeni rekorunu en sevdiği içecek olan koladan bir şişe içerek kutladı. Üstünde de koronavirüs yüzünden artık pek görüşemedikleri ailesinin gönderdiği, üzerinde kendi yüzünün fotoğrafı olan bir tişört vardı.

Rekortmen kadının torunlarından biri olan 60 yaşındaki Eiji Tanaka, küresel salgın yüzünden görmekte güçlük çektikleri büyükannelerinin “her gün hayattan keyif aldığını” ve sağlığının iyi durumda olduğunu söyledi.

5 Japon imparatorunu gören yaşlı kadının bakımevindeki arkadaşlarıyla oyun oynadığı bildirildi.

9 kardeşten yedincisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903’te doğmuştu. 1997’de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransa vatandaşı Jeanne Calment ve 1999’da 119 yaşındayken ölen ABD’li Sarah Knauss’un ardından, kayıtlardaki en uzun yaşayan üçüncü kişi oldu.

Asya ülkesinde 100 yaşını geçmek ender bir durum değil. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ülkedeki 100 yaş ve üzeri nüfus bir önceki yıla göre 9 bin 176 artarak 80 bin 450'ye yükseldi.

Asırlık çınarlara ilişkin resmi verilerin toplanmaya başlandığı tarih olan 1963'te 100 yaş ve üzeri kişi sayısının 153 olarak kayda geçtiğini hatırlatan yetkililer, sayısının 1981'de bini aştığını, 1998'de ise 10 bin sınırını geçtiğini vurguladı.

Ortalama yaşam süresinin kadınlar için 87.45 ve erkekler için 81.41 yıl olduğu Japonya’da söz konusu tablonun nedeninin tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve yaşam kalitesindeki artış olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Independent Türkçe