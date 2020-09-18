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18.09.2020 - 11:32 |

150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı

Kanada'nın Alberta eyaletinde 20 yaşındaki bir sürücü, oto-pilot konumunda saatte 150 kilometreyle giden Tesla marka sürücüsüz arabasında uyurken yakalandı.

150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı

Polis, adı açıklanmayan sürücünün arabayı oto-pilot konumuna alarak koltuğunu indirip uyuduğunu açıkladı.

Otonom sürüş teknolojisi kullanılan arabalarda, araç kendi gitmesine rağmen sürücünün ellerinin direksiyonda olması gerekiyor.

Alberta polis yetkililerine göre olay Edmonton'a 100 kilometre mesafedeki Ponoka'da Temmuz sonunda yaşandı.

Mahkeme kayıtlarına göre trafik polisleri, sürücü ve ön yolcu koltuğunda kimsenin görünmediği aracı görünce ışıklarını açtı.

Diğer arabalar çekilince araç daha da hızlandı

Polis aracının ışıklarını gören diğer araçların çekilmesiyle önü açılan Model S tipi araç daha da hızlandı ve 150 kilometrenin üzerine çıktı.

Polis olay sırasında hem sürücünün hem de yanındaki kişinin koltuklarını tamamen geriye yaslayarak uyuduğunu söyledi.

ARALIK'TA MAHKEME

Başlangıçta aşırı hızdan para cezası verilen sürücünün ehliyetine bir gün için el konuldu.

Daha sonra da tehlikeli sürüşten dava açıldı. Bu kişinin Aralık'ta mahkemeye çıkacağı açıklandı.

Darri Turnbull adlı polis memuru CBS News'a "Arabanın ön camından kimse görünmüyordu. Önü açılınca araba hız yapmaya başladı. 23 yıllık polis memuruyum, hiç böyle bir şey görmedim. Tabii o zamanlar böyle bir teknoloji yoktu" dedi.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ

Halihazırda Tesla araçları ikinci seviye otonom sürüş teknolojisine sahip.

Bu seviyede araç izin verildiği durumlarda direksiyonu ve hızı kontrol edebiliyor. Ancak sürücünün araca her zaman müdahale edebilecek konumda olması gerekiyor.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bu yılın sonuna kadar araçlarının, sürücünün çok az katkısını gerektirecek şekilde tamamen otonom olmasını hedeflediklerini ancak testlerde çözmeleri gereken "pek çok küçük sorun olduğunu" söylemişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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