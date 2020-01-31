170 ölümden sonra acil durum ilanı!

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi. Tibet’te perşembe günü bir vakanın doğrulanmasıyla Çin anakarasındaki bütün bölgelere hastalığın yayıldığı anlaşıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün bulaştığı hasta sayısını 7711 olarak açıkladı, 81 bin kişinin ise hastalık şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu bildirdi. Bu gelişmeler üzerine İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, salgınla ilgili “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan edildiğini duyurdu.



Toplantının ardından açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin’in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizerek, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi. Karar için, “Temel sebep Çin’de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar” ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu. Komite 23 Ocak’ta toplanmış, “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmek için erken olduğu bildirilmişti.



Salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan ve onun başkenti olduğu Hubei Eyaleti’ndeki yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında tutuluyor. Çin Maliye Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için 27.3 milyar yuan (4 milyar dolar) ayırdıklarını açdı.

Japonlarda virüs çıktı



Japonya’nın Çin’den tahliye ettiği 206 kişiden 3’ünde koronavirüse rastlandı. Böylece ülkedeki hastaların sayısı 11’e çıktı. Fransa’da da vaka sayısı, koronavirüsün bir doktora bulaşmasıyla 6’ya yükseldi. Yunanistan’ın Selanik kentinde ise 62 yaşında bir erkeğin koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.



Aşı yarışı



İngiltere, Rusya, Avustralya, Hong Kong ve Çin gibi pek çok ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için yarışa girdi. Hong Kong’dan bilim insanları bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Ancak, test aşamasındaki aşının kullanıma hazır olmasının 1 yılı bulacağı belirtildi.



Gemide panik



İtalya’nın başkenti Roma yakınlarındaki Civitavecchia Limanı’nda bir cruise gemisi, Makaolu çiftten birinde hastalık belirtileri göstermesi nedeniyle limana demir attı.



Çalışanlarla birlikte 7 bin kişi karantinaya alındı. Gemide 27 Türk vatandaşı da vardı. Hong Kong’dan gelen çiftlerden kadın olanında yüksek ateş ve solunum güçlüğü şikâyeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle geminin revirinde tutuldu. Kadının partneri de semptom olmamasına rağmen bir odada bekletildi. Test sonuçları geldi ve yolcularda yeni tip koronavirüsüne rastlanmadığı açıklandı. Çiftin, 25 Ocak’ta Milano’daki Malpensa Havalimanı’ndan ülkeye girdiği ardından da Savona kentine geçerek gemiye buradan bindiği belirtiliyor. Costa Smeralda gemisi, İtalya’ya ulaşmadan önce Marsilya, Barcelona ve Palma de Mallorca limanlarından geçmişti. Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu, 751 Asyalının bulunduğu gemide 27 Türk yolcunun olduğunu söyledi.





ABD’de kişiden kişiye bulaştı

ABD’de yeni tip koronavirüsün ilk kez kişiden kişiye bulaştığı duyuruldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Vuhan’dan Chicago’ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı. Tedavi altına alınan 60’lı yaşlardaki çiftin durumlarının şimdilik iyi olduğu kaydedilirken, son vaka ile ABD’de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6’ya çıktı.



Evlenmek de cenaze defni de yasak

Çin’in başkenti Pekin’de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi. China News’in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.



Yasak nedeniyle Çinli çiftler, 1000 yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu. Zira Çincede 2 Şubat 2020, “Seni seviyorum, seni seviyorum” cümlesiyle aynı telaffuza sahip. Pekin yönetimi, 25 Ocak’ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.



Onları unutmadılar



Çin’de evcil hayvan sahipleri, virüs bulaşma riskine karşı köpeklerine maske takmayı da ihmal etmedi.