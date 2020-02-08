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08.02.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

22’nci çocuk yolda!

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde oturan 44 yaşındaki Sue Radford, ailenin YouTube kanalında, 9 hafta sonra 22’nci çocuğunu doğuracağını ve bir kız çocuğu sahibi olacağını duyurdu.

22’nci çocuk yolda!

İngiltere’nin en büyük ailesi olma unvanına sahip olan Sue ve Noel Radford çifti, 2018 yılında 21’inci çocukları Bonnie doğduğunda daha başka çocuk yapmayacaklarını söylemişti.

Ancak ailenin en büyük oğlu, anne ve babasının bu sözlerinden şüphe duyduğunu belirterek, son kardeşlerinin çift numaralı olacağını öne sürmüştü. Büyük bir fırın işleten ve büyük çocuklarıyla birlikte burada çalışan Sue ile Noel çiftinin Chris (30), Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Mille (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Amie (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (2) ve Bonnie (1) adlarında 21 çocuğu bulunuyor.

22’nci çocuk yolda

 

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