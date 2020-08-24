28 trilyon ton buzul yok oldu

İngiltere’de Leeds, Edinburgh ve UCL üniversiteleri tarafından yapılan araştırma, sera gazı emisyonlarıyla tetiklenen küresel ısınmanın son 23 yılda Dünya yüzeyinden 28 trilyon ton buzu erittiğini ortaya koydu. Kutuplar, dağlar ve buzulların uydu görüntülerinin incelendiği araştırma, Güney Amerika, Asya, Kanada, Kuzey Buz Denizi, Antarktika, Grönland ve çeşitli buz örtülerinin 1994-2017 arasında çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılmasıyla yapıldı. Araştırmada şu tespitlerde bulunuldu:

1 milyon yeni evsiz

23 yılda Dünya yüzeyinden 28 trilyon ton buz/buzul yok oldu. Bu miktarı ‘afallatıcı’ olarak netelendiren Leeds Üniversitesi’nden Tom Slater, “28 trilyon ton, Birleşik Krallık’ın tamamını 100 m kalındığında donmuş su ile kaplayacak kadar” dedi.

Eriyen buzullar ve buz örtüleri nedeniyle 21’inci yüzyılın sonunda deniz sevileri yaklaşık 1 metre yükselebilir. Leeds Üniversitesi’nin Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi’nin Direktörü Prof. Andy Shepherd “Deniz seviyesinde her bir santimetrelik yükselme, 1 milyon kişinin evlerinden olması anlamına gelir” dedi.

Bu hızda ve miktarda erimesinin, Dünya’nın solar radyasyonu uzaya geri yansıtma becerisini azaltarak küresel ısınmayı artıracak. Dünya’dan buzun yok olmasıyla toprağın giderek daha fazla ısıyı emmesi ve gezegenin daha da ısınması anlamına geliyor.

Araştırmaya göre, eriyen buzullardan ortaya çıkan su, Kuzey Kutbu ve Antarktika’da biyolojik sağlığı tehdit ediyor. Dağlardaki buzul kaybı da yerel halkın su kaynaklarını ortadan kaldırma tehdidi içeriyor.

Buzulların erimesinin nedeninin iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunun vurgulandığı araştırmada, “Gezegenin yüzeyi 1880’den bu yana ortalama olarak 0.85 derece yükseldi” ifadesine yer verildi.