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25.08.2020 - 12:42 |

5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

Hindistan'da yerle bir olan binanın altından 24 saat dolmadan onlarca insan sağ çıktı ancak 20'yi aşkın kişi halen kurtarılmayı bekliyor.

5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, dün çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı.

Raigad bölgesi yetkililerinden Nidhi Chaudhari, Mumbai'ye 4 saat mesafedeki Raigad'da dün çöken binanın enkazı altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Chaudhari, ulusal afetle mücadele ekiplerinin gece boyu çalışması sonucu 45 dairenin bulunduğu binanın enkazından 60 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Çalışmalarda yaralanan bazı ekip üyelerinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Chaudhari, binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğini, konuyla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Yetkililer, 20'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğunun sanıldığını belirtti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binanın çökmesinin "üzücü" olduğunu belirterek, herkesin güvenliği için dua ettiğini ifade etti.

Ülkede haziran-eylül aylarındaki muson yağışları, sıklıkla sağlam olmayan yapıların çökmesine yol açıyor.

Yerel medyada dün çıkan haberlerde, Raigad'da 5 katlı bir binanın çöktüğü ve ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Şehir magandaları ortalığı birbirine kattıKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediyede işlem yapmaya gelen B.P. isimli kişi, iddiaya göre sıraya girmek istemeyince olay çıkardı. Önce babası yaşındaki vezne görevlisine tokat atıp veznenin camını yumrukla kıran saldırgan, daha sonra olayı engellemeye çalışan kadın güvenlik görevlisini yumrukladı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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