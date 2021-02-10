56 senatör ‘Trump yargılansın’ dedi

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak’taki Kongre saldırısını kışkırttığı iddialarıyla ilgili Senato’daki yargılanmasına dün başlandı. Kongre baskınında halkı “isyana teşvik” etmekle suçlanan ve ülke tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump’ın Senatodaki azil yargılaması tarihi olarak nitelendiriliyor. Zira ilk kez görev süresi dolan bir başkan azil talebiyle Kongre’de yargılanıyor. ABD Senatosu, Trump’ın azil girişiminin anayasaya uygun olduğunu kabul etti. 56 senatör yargılamanın anayasaya uygun olduğu yönünde oy kullanırken, 44 senatör olumsuz oy kullandı.

Senato Genel Kurulu’ndaki azil yargılaması öncesinde Trump’ın avukatları, 78 sayfalık savunma dosya özetini Senatonun ilgili birimlerine sundu. Trump’ın kanlı Kongre baskınına kimseyi teşvik etmediğini savunan avukatlar, görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle Senatoda yargılanmasının da anayasal olmadığını ileri sürdü. Senatodaki azil yargılamasını Demokratların kurduğu “politik bir tiyatro” şeklinde tanımlayan avukatları, Trump’ın suçsuz olduğunu ve aklanması gerektiğini savundu. Trump’ın avukatları, 3 Kasım 2020’deki tartışmalı başkanlık seçimleri sonrasında ortaya çıkan tartışmalar ışığında eski başkanın sadece anayasanın birinci ek maddesinde yer alan “ifade özgürlüğü” hakkını kullandığını ve konuşmalarının bu zeminde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ile Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, azil yargılama usulleri konusunda anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre, tanık çağrılmaması halinde Trump’ın Senatodaki yargı süreci bir hafta içinde tamamlanabilir. Bugünden itibaren hem iddia hem de savunma makamına delillerini ortaya koymaları için 16’şar saat süre verilecek ve bunun ardından varsa tanıklar dinlenecek. Cumartesi günü oturumlara ara verecek olan Senatonun pazar günü oturumlara devam etmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından Trump’ın suçlu olup olmadığına karar verilecek nihai oylama gerçekleştirilecek.

100 sandalyeli Senatoda Trump’ın suçlu bulunabilmesi için en az 3’te 2 çoğunluk gerekiyor.