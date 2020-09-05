57 milyon dolarlık savaş

ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’ın 57.4 milyon dolarlık servetini 12 yıldır yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle babası Jamie Spears yönetiyor. Jamie Spears geçen yıl hastalanınca şarkıcının servetini yasal vasi Jodi Montgomery yönetmeye başladı. Britney Spears da geçen ay mahkemeye yaptığı başvuruda Montgomery’nin vasiliğe devam etmesini isteyerek babasının geri dönmesine karşı çıktı.



‘Kurum yönetsin’

Jamie Spears ise vasiliğe devam etmek istedi. Bunun üzerine baba - kız arasında hukuk mücadelesi başladı. 38 yaşındaki şarkıcının avukatı mahkemeye sunduğu dosyada, “Britney Spears artık servetinin babası tarafından yönetilmesini kesinlikle istemiyor. Servetin yasal olarak korunması için kurumsal bir yönetim talep ediyor” dedi. Servetini varlık yönetimi şirketi Bessemer Trust Company’nın yönetmesini isteyen şarkıcıya hayranları da “Özgür ol” diye destek veriyor. Ayrıca Cher, Miley Cyrus gibi ünlü şarkıcılar ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Britney Spears’i destekliyor.