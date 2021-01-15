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15.01.2021 - 04:16 | | AA

6.2'lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da meydana gelen sarsıntıda en az sekiz kişi hayatını kaybetti, binlerce insan deprem bölgesinden tahliye edildi.

6.2'lik deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde sekiz kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Majene kentinde yerel saatle 01.28'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ölü sayısının sekiz, yaralı sayısının 637 olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, Batı Sulawesi Valiliği ve bir hastanenin de hasar gördüğünü aktardı.

 

6.2lik deprem Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yetkililer ayrıca 62 evin hasar gördüğü, elektrik ve iletişim hatlarında aksamaların yaşandığı bölgede, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Depremin ardından güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının 15 bine ulaştığı belirtildi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisini paylaşarak, olası artçı sarsıntılarda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan uzak durması uyarısı yapmıştı.

Merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanan depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtilmişti.

6.2lik deprem Çok sayıda ölü ve yaralı var

6.2lik deprem Çok sayıda ölü ve yaralı var

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