600 metre derinlikten kurtarılan Çinli madenciler konuştu

Çin'de 22 madencinin 600 metre derinlikte mahsur kalmasına yol açan patlamanın ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarılan işçilerden bazıları neler yaşadıklarını anlattı.

Ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinde bir altın madeninde 10 Ocak'ta yaşanan patlama sonrası toprak altında kalan 22 işçiden 11'i kurtarılmıştı.

AFP'nin haberine göre Du adlı bir işçi kaldırıldığı hastanede Çin yayın kuruluşu CGTN'ye verdiği röportajda "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İlk 9 gün yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Kurtarılmanın nasıl bir his olduğunu tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi.

Toprak altında arkadaşlarıyla neler yaşadıklarını da aktaran Du, "Birbirimizi cesaret verici sözlerle teselli ettik" ifadesini kullanırken, grup içinden bazılarının karamsar, bazılarının da umutlu olduğunu ekledi.

Du, 17 Ocak'ta kayaya açılmış uzun bir kuyuya not göndererek kurtarma ekipleriyle ilk kez temasa geçmeyi başaran 11 madenci arasında yer alıyordu. Bu mesajın ardından göçük altındaki madencilere yiyecek ve ilacın yanı sıra dışarıdakilerle iletişim kurabilmeleri için telefon gönderilmişti.

Kurtarılanlar arasında yer alan Wang ise "Bu kadar derinlere doğru kazmanın ne kadar zor olduğunu açıkça biliyorduk. Yerin yaklaşık 600 metre altında mahsur kalmıştık. Ürkütücü bir görevdi. Şu an çok mutluyuz" diye konuştu.

Yerel yetkililere göre, dışarıya ilk çıkarılan işçilerden biri geçen hafta patlamadan kaynaklanan kafa hasarı nedeniyle hayatını kaybederken, madenin farklı bir bölümünde bulunan 9 işçinin de pazartesi günü yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Kurtarma ekiplerinin geride kalan kayıp madencileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yerel yetkililer, kurtarılan madencilerin hepsinin sağlık durumlarının "stabil" olduğunu ve hastanede tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Acil durum görevlileri, mahsur kalan işçilere ulaşmak adına birkaç delik açmaya çalışırken, madenin bazı kısımlarındaki yüksek sular da dahil olmak üzere zor koşullarla mücadele etmişti.

Patlamayla ilgili soruşturma devam ederken, hem yerel Çin Komünist Partisi sekreteri hem de belediye başkanı, olayı 30 saat gecikmeli bildirdikleri gerekçesiyle görevlerinden alınmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe