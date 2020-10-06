7 bin kişi tahliye edildi! Almanya'da hareketli anlar

Almanya'da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.
Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. Binlerce kişi bölgeden uzaklaştırıldı.
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülkeTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.