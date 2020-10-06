7 bin kişi tahliye edildi! Almanya'da hareketli anlar

Almanya'da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. Binlerce kişi bölgeden uzaklaştırıldı.