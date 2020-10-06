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06.10.2020 - 19:31 | | İHA / DHA

7 bin kişi tahliye edildi! Almanya'da hareketli anlar

Almanya’nın Köln kentinde A Milli Takımının hazırlık maçı için antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

7 bin kişi tahliye edildi! Almanya'da hareketli anlar

Almanya'da A Milli Futbol Takımının hazırlık maçı için bulunduğu Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Klettenberg Caddesi üzerinde bulunan bomba nedeniyle 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

Milli takımın antrenman yapacağı sahaya 12 kilometre mesafede bulunan bomba için bölgeye uzmanlar getirildi. Binlerce kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

7 bin kişi tahliye edildi Almanyada hareketli anlar

7 bin kişi tahliye edildi Almanyada hareketli anlar

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