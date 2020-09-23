İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmesi nedeniyle 10 mürettabatıyla birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düşmüştü. İklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesiyle, uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

ENKAZI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ BULDU

Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson," Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.