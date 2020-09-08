8 yıl sonra ikinci ziyaret

Şam’a giden Lavrov başkanlığındaki üst düzey Rus heyetinde Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov ile Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da yer aldı. Rus bakan, ilk olarak Esad rejimi Dışişleri Bakanı Velid el Muallim ile ardından da Beşar Esad ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Lavrov, “Yaptığımız uzun görüşme sırasında sahadaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldık, Suriye’deki durumun göreceli sakin olduğunu ve bu eğilimin pekiştirilmesi üzerinde çalışılması gerektiği sonucuna vardık” dedi. “Suriye’de geriye kalan terör yuvalarının tamamıyla yok edileceğini” vurgulayan Lavrov, Rusya’nın Suriye’yi Libya’ya asker aktarmak için kullandığı iddialarını reddetti.

Türkiye’nin önemi

Bu arada Rus Sputnik ajansının haberine göre Lavrov, basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatın önemine de değindi. Lavrov, şu anda iki ülkenin çaba harcadığı en önemli alanın İdlib gerilimi azaltma bölgesi olduğunu ve bununla ilgili somut, son derece net mutabakatlar bulunduğunu belirtti. Rus bakan, ayrıca ılımlı muhaliflerle teröristlerin ayrılmasına, M4 karayolunun özgürleştirilmesine, bu karayolu boyunca güvenlik koridoru oluşturulmasına yönelik görev dağılımı bulunduğunu belirtti. Lavrov, “Tüm bunlar yavaşça ancak kararlı bir şekilde yerine getirilecek. Bu çalışmaların sonuna kadar süreceğini beklemek için tüm gerekçeler mevcut” ifadelerini kullandı.



Batılı kaynaklara göre iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’yi yalnızca bir kez ziyaret eden Lavrov’un ikinci ziyaretinin 8 yıl aradan sonra yapması dikkat çekici ve Suriye’nin geleceği açısından önemli.