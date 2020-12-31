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31.12.2020 - 16:16 | | AA

93 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil öldü

ABD'de FBI'ın ülke tarihinde en fazla can alan seri katil olarak nitelediği 80 yaşındaki Samuel Little, California'daki bir hastanede tedavi görüyordu.

93 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil öldü

ABD'de 93 kadını öldüren seri katil hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "ABD tarihinde en fazla can alan seri katil" olarak nitelendirdiği 80 yaşındaki Samuel Little California'daki bir hastanede öldü.

Üç kadını öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Little, cezaevindeyken, 1970 ila 2005 yıllarında 93 kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Yetkililer, Little'ın cinayetlere kaza süsü verdiğini, bazı cesetlerin hala bulunamadığını açıklamıştı.

Little, 2012 yılında ABD'nin Kentucky eyaletinde uyuşturucu suçundan tutuklanmış, ardından California'ya gönderilmişti.

Silahlı soygundan tecavüze kadar birçok suçtan aranan Little, DNA testleri sayesinde 1987 ve 1989'da Los Angeles'ta işlenen 3 cinayetle ilişkilendirilmişti.

Mahkeme, Little'ı şartlı tahliye olmaksızın 3 ayrı müebbet cezasına çarptırmıştı.

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