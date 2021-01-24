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24.01.2021 - 17:45 |

AB aşı üreticilerine baskıyı artırıyor

Avrupa Birliği (AB) aşı üreticilerinden Covid-19 aşısı temin etmelerine yönelik imzalanan sözleşmelere uymalarını istedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel gerekirse yasal yollara başvurabileceklerini söyledi.

AB aşı üreticilerine baskıyı artırıyor

Aşı üreticileri BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca'nın üretimdeki aksaklıklardan dolayı Avrupa'ya kısa vadede planlanandan daha az aşı teslim etmek durumunda kalacaklarını açıklamalarının ardından Avrupa Birliği (AB) içinde endişeler artıyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ilaç şirketlerinin Covid-19 aşılarının teminatına yönelik imzaladıkları sözleşmelere uymaları gerektiğini ifade etti.

Michel bugün yaptığı açıklamada, "İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı göstermelerini, yasal yollara başvurarak sağlayacağız" dedi. Pfizer’in gecikme açıklamasından sonra AB’nin sert tavır alarak bu gecikmenin süresini kısaltmayı başardığını belirten Michel, "Masaya yumruğumuzu vurduk" söyleminde bulundu. Michel öte yandan, AB'nin yetişkin nüfusunun yüzde 70'ni yaza kadar aşılama hedefinin gerçekleşmesinin bu şartlarda zor olduğunu belirtti.

Pfizer geçen hafta Avrupa'ya aşı teminini üretim süreci ile ilgili sorunlardan dolayı geçici olarak yavaşlatacağını açıklamıştı. Cuma günü de AstraZeneca üretimdeki sıkıntıdan dolayı Avrupa bölgesine aşı teslimatlarında kesinti olacağını duyurmuştu. İngiltere'de kullanılmaya başlanan AstraZeneca aşısına, bu hafta AB'de de onay çıkması bekleniyor.

İTALYA'DAN TEPKİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de yaptığı açıklamada aşı üreticilerini eleştirerek, gecikmelerin "ölümcül sözleşme ihlallerine" yol açtığını ve İtalya ile diğer AB ülkelerinde büyük zarara yol açtığını belirtti. Pazartesi günü AB'de aşılama stratejisi ile ilgili yapılacak toplantıda, söz konusu gecikmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

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