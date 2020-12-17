AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi toplandı

Toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan başkanlığındaki heyetler katıldı.

Borrell, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karşılaştığı zorluklarda yardım etme konusunu ele alacaklarını, ayrıca Dağlık Karabağ konusunun görüşüleceğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da varılan ateşkesin ihlal edildiği haberlerini aldıklarını belirten Borrell, tarafların ateşkese uymasının önemine dikkati çekti.

Borrell, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun Dağlık Karabağ sorununa çözüm için görüşmelere başlamasını beklediklerini ifade ederek, "AB olarak Minsk Grubu'nun çabalarını tamamlayacak şekilde uzlaşma, yeniden inşa ve barışın güçlendirilmesinde bir rol oynayabileceksek buna hazırız." dedi.

Yarın da AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi toplantısının yapılacağını belirten Borrell, iki ülkenin dışişleri bakanları ile üçlü bir temas için uğraştığını ancak bunun mümkün olmadığını, bu nedenle iki bakanla ayrı ayrı görüşeceğini dile getirdi.