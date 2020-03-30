AB hâlâ tartışıyor!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yeni tip koronavirüs (kovid-19) krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı davranmasından dolayı “boşlukta” kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden keşfetme şansı olduğunu söyledi. Von der Leyen, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında AB’ye yönelik eleştirilere cevap vererek, birlik içinde daha fazla dayanışma çağrısı yaptı.

Salgında AB sınırlarının açık tutulması, AB Komisyonu’nun Avrupa’nın krizle mücadelesini koordine için yeterli çaba göstermemesine yönelik eleştirileri reddeden von der Leyen, AB Komisyonu’nun zaruri malların geçişine yönelik sınır trafiğini harekete geçirmek için çok çalıştığını belirtti.

“AB bu kriz nedeniyle parçalanır mı?” sorusu yöneltilen Leyen, “Bu bizim elimizde. Koronavirüs krizinde başlangıçta boşlukta hissediyorduk ama sonra hızla pozitif yaklaşım göstererek uyum içinde olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB’ye üyelerinin AB Komisyonu’ndan koronavirüs krizinden bir “çıkış stratejisi” ve “toparlanma planı” bulmasını istediklerini bildirerek, bunun da üyelerin kuruma güvendiklerini gösterdiğini anlattı. AB Komisyonu’nun krizde herhangi bir tahvil ihracı (koronatahvil) üzerinde çalışmadığını bildiren Leyen, “Çok açık yasal sınırlar var. Biz bunun üzerinde çalışmıyoruz” ifadesini kullandı.

İtalya’dan sert tepki

Aralarında İtalya’nın da olduğu bazı üye ülkelerin, AB’de Kovid-19’un ekonomik etkisiyle mücadele için ortak tahvil çıkarılması önerisine “Bu sadece bir slogan. Böyle bir çalışmamız yok” diyen AB Komisyonu Başkanı’na eleştiriler sürüyor.

İtalya Başbakanı Conte, von der Leyen’in sözlerine atfen “AB’nin bu hususta tarihle bir randevusu var ve tarih beklemez. Koronavirüs acil durumuna yanıt; kuvvetli, sağlam ve uyumlu olmalıdır. Terimin son damlasına kadar İtalya için mücadele edeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, koronavirüs krizinde AB tarafından yalnız bırakıldığını da dile getirmişti.

Fransa’nın Avrupa İşleri Bakanı Amelie de Montchalin ise “Eğer belli ülkeler Avrupa’yı ortak hareket, dayanışma olarak görmüyorsa o zaman Avrupa Birliği 27 üyeden oluşan grup olarak ne olacak” diye konuştu.