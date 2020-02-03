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03.02.2020 - 18:23 | | AA

AB ile İran arasında kritik 'nükleer' görüşmesi!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.

AB ile İran arasında kritik 'nükleer' görüşmesi!

 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Borell, başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede, nükleer anlaşmanın geleceği, uluslararası gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Borell'in Tahran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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