AB kademeli yol haritasını açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, düzenledikleri ortak basın toplantısında, üye devletlerce alınan kısıtlayıcı önlemlerin, yeni enfeksiyon sayısında düşüşe ve sağlık sistemlerinin salgınla başa çıkabilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Von der Leyen, AB ülkelerinin aldığı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını kabul ettiklerini belirterek, bunun “önlemlerin hemen kaldırılacağı” anlamına gelmediğini kaydetti. Önlemlerin kaldırılmasına ilişkin önerilerinin 3 ön koşula bağlı olduğunu söyleyen von der Leyen, bunların “Kovid-19’un yayılmasında ciddi düşüş, yeterli sağlık sistemi kapasitesi, elverişli gözetleme ve izleme kapasitesi” olduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa ve Afrika’dan 18 lider, Kovid-19 nedeniyle Afrika ülkelerinin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu. Söz konusu çağrıda, müdahale edilmemesi halinde Kovid-19’un Afrika kıtasını çok sert etkileyebileceği kaydedildi.