MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB kademeli yol haritasını açıkladı
ABONE OL
16.04.2020 - 07:00 |

AB kademeli yol haritasını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı yeni tip koronavirüs önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli  olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını resmen açıkladı.

AB kademeli yol haritasını açıkladı

 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, düzenledikleri ortak basın toplantısında, üye devletlerce alınan kısıtlayıcı önlemlerin, yeni enfeksiyon sayısında düşüşe ve sağlık sistemlerinin salgınla başa çıkabilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Von der Leyen, AB ülkelerinin aldığı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasına ilişkin yol haritasını kabul ettiklerini belirterek, bunun “önlemlerin hemen kaldırılacağı” anlamına gelmediğini kaydetti. Önlemlerin kaldırılmasına ilişkin önerilerinin 3 ön koşula bağlı olduğunu söyleyen von der Leyen, bunların “Kovid-19’un yayılmasında ciddi düşüş, yeterli sağlık sistemi kapasitesi, elverişli gözetleme ve izleme kapasitesi” olduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa ve Afrika’dan 18 lider, Kovid-19 nedeniyle Afrika ülkelerinin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu. Söz konusu çağrıda, müdahale edilmemesi halinde Kovid-19’un Afrika kıtasını çok sert etkileyebileceği kaydedildi.

Önce kurşunladı, sonra boğazını kestiRize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Palaya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Prof. Dr. Ülkü Azrak yaşamını yitirdi! Hukukun üstünlüğüne adanmış bir ömür

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Sıradaki Haber