21.10.2020 - 21:17 | | AA
AB liderleri covid-19 toplantısı yapacak
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB üyesi ülkelerin liderlerini Avrupa'da covid-19 vakalarında görülen artış üzerine gayriresmi toplantıya çağırdı.
Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.