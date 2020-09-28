AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Josep Borrell, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Edib'in gÃ¶revi iade etmesiyle bu karara neden olan olaylarÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve endiÅŸeyle not ettiklerini belirtti.

LÃ¼bnanlÄ± liderlerin birleÅŸerek halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± ve taleplerini karÅŸÄ±layacak yeni bir hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeleri gerektiÄŸini vurgulayan Borrell, "HÃ¼kÃ¼metin hÄ±zlÄ±ca kurulmasÄ± aynÄ± zamanda UluslararasÄ± Para Fonu ile acilen gerekli anlaÅŸma iÃ§in de hayati Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Borrell, LÃ¼bnan'a ve LÃ¼bnan halkÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼ destek vermeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini kaydetti.

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta geÃ§en ay meydana gelen bÃ¼yÃ¼k patlamanÄ±n ardÄ±ndan istifa eden hÃ¼kÃ¼metin yerine yenisini kurmakla gÃ¶revlendirilen Mustafa Edib, Ã¼Ã§ haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶revi iade etmiÅŸti.