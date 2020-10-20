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20.10.2020 - 16:22 |

AB, Rum yönetimi ve Malta'ya "altÄ±n pasaportlar" hakkÄ±nda "ihlal süreci" baÅŸlattÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB), KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netimi ve Malta'nÄ±n "altÄ±n pasaport" olarak anÄ±lan "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" programlarÄ±nÄ±n AB yasalarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle bu iki Ã¼lke hakkÄ±nda "ihlal sÃ¼reci" baÅŸlattÄ±.Â

AB, Rum yönetimi ve Malta'ya "altÄ±n pasaportlar" hakkÄ±nda "ihlal süreci" baÅŸlattÄ±

AB Komisyonu, Malta ve Rum yÃ¶netimine resmi tebligatta bulunulduÄŸunu ve Ã¼ye Ã¼lkelerin Ã¶deme veya yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k vermesinin AB AntlaÅŸmasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ilkesiyle uyumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼ye bir Ã¼lkenin verdiÄŸi vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n "AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±" anlamÄ±na geldiÄŸi, bu sayede AB Ã¼lkelerinin hepsinde yaÅŸama ve Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± bulunduÄŸu belirtildi.

AyrÄ±ca Avrupa Parlamentosu iÃ§in oy kullanma imkanÄ±na sahip olunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu ÅŸekilde vatandaÅŸlÄ±k verilmesinin AB'nin Ä°ÅŸleyiÅŸi HakkÄ±ndaki AntlaÅŸmaya ve "AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±" kavramÄ±na da zarar verdiÄŸi vurgulandÄ±.Â 

Malta ve Rum yÃ¶netiminin AB Komisyonunun resmi tebligatÄ±na cevap vermek iÃ§in 2 ay sÃ¼resi bulunuyor.Â 

Komisyon, cevaplarÄ± tatmin edici bulmazsa "GerekÃ§eli GÃ¶rÃ¼ÅŸ" yayÄ±mlayabiliyor.Â 

Ãœye Ã¼lkelerin "AB yasalarÄ±nÄ± ihlal sÃ¼recinde" Komisyona itirazlarÄ± devam ederse konu Avrupa Adalet DivanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebiliyor.Â 

Komisyon, Bulgaristan'a da bir kez daha mektup gÃ¶nderildiÄŸini ve "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" programÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

Bulgaristan'Ä±n programÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi istendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Sofya'nÄ±n mektuba cevap vermek iÃ§in 1 ay sÃ¼resinin bulunduÄŸu kaydedildi.Â 

YATIRIM KARÅžILIÄžI VATANDAÅžLIK PROGRAMLARI TEPKÄ° Ã‡EKÄ°YORDUÂ 

AB Ã¼lkelerinin yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k programlarÄ± uzun sÃ¼redir Avrupa kurumlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekiyordu.Â 

Avrupa Parlamentosu, 10 Temmuz'da aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Ã¼ye Ã¼lkelerin "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" ve "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± oturum izni" programlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Â 

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen de "Avrupa deÄŸerleri, satÄ±lÄ±k deÄŸildir." diyerek, bu tÃ¼r programlara karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminde suÃ§a karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler de yararlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilen "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" programÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Karar, Rum Meclisi BaÅŸkanÄ± Dimitris Åžilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis'Ä±n sabÄ±ka kaydÄ± olan Ã‡inli bir iÅŸ insanÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s pasaportu almasÄ±na yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduklarÄ±na dair gizli Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin, Al Jazeera tarafÄ±ndan yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

SkandalÄ±n ardÄ±ndan Åžilluris ve Ciovanis istifa etmiÅŸti.

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Bakan Akar'dan flaÅŸ açÄ±klama: Boyun eÄŸmeyizMilli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler, Kuvvet KomutanlarÄ± ile Bakan YardÄ±mcÄ±larÄ± Yunus Emre KaraosmanoÄŸlu ve Alpaslan KavaklÄ±oÄŸlu'nun da katÄ±lÄ±mÄ±yla videokonferans toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirildi.Bakan Akar: "(Türkiye-Yunanistan) Ä°stikÅŸafi görüÅŸmeler yapÄ±lsÄ±n, sorunlarÄ± konuÅŸarak çözelim fakat bir oldubittiye boÄŸun eÄŸmeyeceÄŸimizi herkes anlamalÄ±."
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