AB Komisyonu, Malta ve Rum yÃ¶netimine resmi tebligatta bulunulduÄŸunu ve Ã¼ye Ã¼lkelerin Ã¶deme veya yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vatandaÅŸlÄ±k vermesinin AB AntlaÅŸmasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ilkesiyle uyumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Komisyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼ye bir Ã¼lkenin verdiÄŸi vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n "AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±" anlamÄ±na geldiÄŸi, bu sayede AB Ã¼lkelerinin hepsinde yaÅŸama ve Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± bulunduÄŸu belirtildi.

AyrÄ±ca Avrupa Parlamentosu iÃ§in oy kullanma imkanÄ±na sahip olunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu ÅŸekilde vatandaÅŸlÄ±k verilmesinin AB'nin Ä°ÅŸleyiÅŸi HakkÄ±ndaki AntlaÅŸmaya ve "AB vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±" kavramÄ±na da zarar verdiÄŸi vurgulandÄ±.Â

Malta ve Rum yÃ¶netiminin AB Komisyonunun resmi tebligatÄ±na cevap vermek iÃ§in 2 ay sÃ¼resi bulunuyor.Â

Komisyon, cevaplarÄ± tatmin edici bulmazsa "GerekÃ§eli GÃ¶rÃ¼ÅŸ" yayÄ±mlayabiliyor.Â

Ãœye Ã¼lkelerin "AB yasalarÄ±nÄ± ihlal sÃ¼recinde" Komisyona itirazlarÄ± devam ederse konu Avrupa Adalet DivanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebiliyor.Â

Komisyon, Bulgaristan'a da bir kez daha mektup gÃ¶nderildiÄŸini ve "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" programÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunun vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Bulgaristan'Ä±n programÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi istendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Sofya'nÄ±n mektuba cevap vermek iÃ§in 1 ay sÃ¼resinin bulunduÄŸu kaydedildi.Â

YATIRIM KARÅžILIÄžI VATANDAÅžLIK PROGRAMLARI TEPKÄ° Ã‡EKÄ°YORDUÂ

AB Ã¼lkelerinin yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k programlarÄ± uzun sÃ¼redir Avrupa kurumlarÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekiyordu.Â

Avrupa Parlamentosu, 10 Temmuz'da aldÄ±ÄŸÄ± kararda, Ã¼ye Ã¼lkelerin "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" ve "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± oturum izni" programlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Â

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ursula von der Leyen de "Avrupa deÄŸerleri, satÄ±lÄ±k deÄŸildir." diyerek, bu tÃ¼r programlara karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum yÃ¶netiminde suÃ§a karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler de yararlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirilen "yatÄ±rÄ±m karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlÄ±k" programÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Karar, Rum Meclisi BaÅŸkanÄ± Dimitris Åžilluris ve AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis'Ä±n sabÄ±ka kaydÄ± olan Ã‡inli bir iÅŸ insanÄ±nÄ±n KÄ±brÄ±s pasaportu almasÄ±na yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduklarÄ±na dair gizli Ã§ekilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin, Al Jazeera tarafÄ±ndan yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â

SkandalÄ±n ardÄ±ndan Åžilluris ve Ciovanis istifa etmiÅŸti.

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