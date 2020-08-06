MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor
ABONE OL
06.08.2020 - 23:14 | | AA

AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki görüşmeden sonra "AB üyesi ülkeler, Türkiye ile mevcut olumsuz gidişin tersine çevrilerek ikili ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor." açıklaması yaptı.

AB: Üye ülkeler Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor

 

Çavuşoğlu ile Borrell'in Malta'daki görüşmesinin ardından Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Valetta'daki görüşmenin son aylarda ikili arasında yapılan toplantılarda ve son olarak 23 Temmuz'daki telefon görüşmesinde gerçekleşen yoğun görüş alışverişinin devamı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, AB için önemli bir ortaktır. AB üyesi ülkeler, Türkiye ile mevcut olumsuz gidişin tersine çevrilerek ikili ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor." ifadesi yer aldı.

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısının 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacağı hatırlatılan açıklamada, burada 13 Temmuz'daki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının devamı olarak Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin bir kez daha ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Borrell'in Konsey toplantısının sonuçları hakkında Çavuşoğlu'na bilgi verdiği aktarılarak, "Borrell ve Çavuşoğlu, AB-Türkiye ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum, özellikle Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında açık ve samimi görüş alışverişinde bulundu." değerlendirmesine yer verildi.

Çeşme'de gezi tekneleri Sahil Güvenlik ekiplerince denetlendiİzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Çeşme'de bulunan gezi tekneleri ve sahildeki işletmelerde denetim yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden "PCR testi" açıklaması

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

6 Ağustos Süper Loto sonucu sorgulama sayfası - Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı

6 Ağustos Süper Loto sonucu sorgulama sayfası - Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı

Sıradaki Haber