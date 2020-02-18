Abbas'tan Almanya'ya ara buluculuk çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

Abbas, görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dile getirilen, "Uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) de yer aldığı çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması" girişimine ilişkin bilgi verdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Almanya'yı, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelindeki müzakerelere ara buluculuk etmek üzere bu mekanizmaya katılmaya çağırdı.

Abbas, ayrıca uluslararası hukuku temel alan iki devletli çözüm konusundaki tutumundan ötürü Almanya'yı takdir ettiğini de iletti.

Merkel ise ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde barışı desteklemeye devam edeceğini, bunun gerçekleşmesi için rolünü sürdüreceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Abbas, daha önce pek çok kez uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasak Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.